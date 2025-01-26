Заманили під HIMARS: чому ЗС РФ втрачають солдат під Курськом, — Forbes

В Курській області протягом останніх кількох тижнів ЗС РФ втрачають сотні солдатів убитими та пораненими, написало видання Forbes. Тим часом ЗСУ ефективно використовують помилки російського командування та західні засоби ураження.

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Російські війська потрапили під удар РСЗВ HIMARS, оскільки необачно кинулись наздоганяти українські частини, які начебто "відступали". Щоб провести успішну операцію, ЗСУ не просто обманули росіян. Бійці ЗСУ показали відмінну координацію між кількома підрозділами та використали помилки командування ЗС РФ. Про причини значних втрат ворога в Курській області розповіло видання Forbes.

У статті описали спецоперацію ЗСУ в Курській області та пояснили причини успішного бою 255 ОДШБр, під час якого ЗС РФ могли втратити велику кількість бійців. Аналітик Forbes дослідив відео з-під Курська, знятого українським безпілотником. З'ясувалось, що зіткнення відбулось біля села Свердликове.

Удар ЗСУ - Свердликове під Курськом, де відбулась атака HIMARS Фото: DeepState

ЗС РФ тривалий час намагались просунутись біля цього населеного пункту, щоб витіснити українців. Ймовірно, у четвер 23 січня бійці ЗСУ вдали, наче відступають. Росіяни "повірили", що повернуть контроль над даною точкою, тому негайно кинулись вперед, написав аналітик Forbes. Підрозділи, які складались з громадян РФ та Північної Кореї, опинились у межах досяжності РСЗВ HIMARS. По них негайно вдарили ракета M30/31, які розкидали "десятки бомб розміром з гранати по лінії дерев", ідеться у статті Forbes.

"Українська реактивна установка високомобільної артилерійської ракетної системи прицілилася з потенційно десятків миль", — написало видання.

Forbes навело висновки 225 десантно-штурмового батальйону про значні втрати ЗС РФ внаслідок удару HIMARS. У підсумку пояснюються причини успіху ЗСУ на даному відтинку фронту:

була "ретельна координація" штабу і передових рот батальйону з артилерійським підрозділом;

російські війська постійно намагаються просунутись одними і тими ж дорогами, які ведуть до Суджі;

для атак ЗС РФ використовують піхотні підрозділи і без підтримки;

піхотні підрозділи ворога стають особливо вразливі, коли скупчуються під час атаки.

"Варто зазначити, що найбільш катастрофічні напади Росії та Північної Кореї за останні тижні, коли вони провалилися, залишили сотні вбитих і поранених", — підсувало Forbes.

Удар ЗСУ — що сталось під Курськом

Фокус писав про вдалу спецоперацію ЗСУ під Курськом. Бійці 255 ОДШБр опублікували відео з поля бою та розповіли деталі удару. Як з'ясувалось, українські військові зімітували відступ. Коли ж російські підрозділи кинулись їх "наздоганяти", то по них вдарили РСЗВ HIMARS. Для удару використали боєприпаси з касетною бойовою частиною, пояснили бійці.

Зазначимо, 24 січня Центр протидії дезінформації розповів про особливості боїв в Курській області. У повідомленні центру вказано, що ЗСУ вдається витискати росіян на деяких відтинках фронту на даному напрямку. Також наголошується, що плани росіян були "порушені" через значні втрати живої сили і техніки.

Нагадуємо, 26 січня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ на східному фронті і про втрату Времівки та Великої Новосілки.