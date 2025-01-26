Заманили под HIMARS: почему ВС РФ теряют солдат под Курском, — Forbes

В Курской области в течение последних нескольких недель ВС РФ теряют сотни солдат убитыми и ранеными, написало издание Forbes. Между тем ВСУ эффективно используют ошибки российского командования и западные средства поражения.

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Российские войска попали под удар РСЗО HIMARS, поскольку опрометчиво бросились догонять украинские части, которые якобы "отступали". Чтобы провести успешную операцию, ВСУ не просто обманули россиян. Бойцы ВСУ показали отличную координацию между несколькими подразделениями и использовали ошибки командования ВС РФ. О причинах значительных потерь врага в Курской области рассказало издание Forbes.

В статье описали спецоперацию ВСУ в Курской области и объяснили причины успешного боя 255 ОДШБр, во время которого ВС РФ могли потерять большое количество бойцов. Аналитик Forbes исследовал видео из-под Курска, снятого украинским беспилотником. Выяснилось, что столкновение произошло возле села Свердликово.

Удар ВСУ — Свердликово под Курском, где состоялась атака HIMARS Фото: DeepState

ВС РФ длительное время пытались продвинуться возле этого населенного пункта, чтобы вытеснить украинцев. Вероятно, в четверг 23 января бойцы ВСУ сделали вид, будто отступают. Россияне "поверили", что вернут контроль над данной точкой, поэтому немедленно бросились вперед, написал аналитик Forbes. Подразделения, которые состояли из граждан РФ и Северной Кореи, оказались в пределах досягаемости РСЗО HIMARS. По ним немедленно ударили ракеты M30/31, которые разбросали "десятки бомб размером с гранату по линии деревьев", говорится в статье Forbes.

"Украинская реактивная установка высокомобильной артиллерийской ракетной системы прицелилась с потенциально десятков миль", — написало издание.

Forbes привело выводы 225 десантно-штурмового батальона о значительных потерях ВС РФ в результате удара HIMARS. В итоге объясняются причины успеха ВСУ на данном отрезке фронта:

была "тщательная координация" штаба и передовых рот батальона с артиллерийским подразделением;

российские войска постоянно пытаются продвинуться одними и теми же дорогами, которые ведут к Судже;

для атак ВС РФ используют пехотные подразделения и без поддержки;

пехотные подразделения врага становятся особенно уязвимы, когда скапливаются во время атаки.

"Стоит отметить, что наиболее катастрофические нападения России и Северной Кореи за последние недели, когда они провалились, оставили сотни убитых и раненых", — подытожил Forbes.

Удар ВСУ — что произошло под Курском

Фокус писал об удачной спецоперации ВСУ под Курском. Бойцы 255 ОДШБр опубликовали видео с поля боя и рассказали детали удара. Как выяснилось, украинские военные сымитировали отступление. Когда же российские подразделения бросились их "догонять", то по ним ударили РСЗО HIMARS. Для удара использовали боеприпасы с кассетной боевой частью, объяснили бойцы.

Отметим, 24 января Центр противодействия дезинформации рассказал об особенностях боев в Курской области. В сообщении центра указано, что ВСУ удается вытеснять россиян на некоторых отрезках фронта на данном направлении. Также отмечается, что планы россиян были "нарушены" из-за значительных потерь живой силы и техники.

Напоминаем, 26 января аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ на восточном фронте и о потере Временки и Большой Новоселки.