У РФ заявили, що можуть переробити рідкісну вогнеметну машину на потужний БТР

Пропонована модернізація передбачає встановлення систем РЕБ, монтаж дистанційно керованих кулеметних установок, додавання димових гранатометів і антидронових "мангалів".

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На озброєнні російської армії є зразки техніки, які виділяються своєю рідкістю через їхню обмежену кількість. Одним із таких зразків є важка бойова машина вогнеметників БМО-Т, яка може бути перероблена у важкий бронетранспортер. Про те, як росіяни можуть реалізувати таке рішення розповіли оглядачі Defense Express.

Серійне виробництво цих машин розпочалося 2001 року, але згідно з відкритими джерелами, загальна кількість цих машин оцінюється в 10 одиниць. За даними порталу Oryx, від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року російська армія втратила щонайменше чотири БМО-Т: три з них знищено, а одну захоплено українськими Силами оборони як трофей.

Оглядачі пишуть, що в російських ЗМІ обговорюється можливість модернізації БМО-Т у важкий бронетранспортер. Пропоновані доопрацювання включають:

встановлення систем радіоелектронної боротьби;

додавання димових гранатометів;

монтаж дистанційно керованих кулеметних установок.

Як зазначають експерти, ключовим аргументом для таких перетворень є місткість машини: крім екіпажу з двох осіб, БМО-Т може перевозити до семи десантників. У поточній конфігурації машина здатна розміщувати 30 вогнеметів РПО-А "Шмель" масою 11 кг кожен. Але, за задумом росіян, у варіанті бронетранспортера від них можна відмовитися на користь іншого оснащення.

Ще одним рішенням для ЗС РФ можуть бути бронетранспортери на базі танків. У липні 2023 року в мережі з'явилися зображення експериментальної важкої бронемашини на шасі танка Т-72 або Т-90, поміченого на випробуваннях біля "Уралвагонзавода". Судячи з усього, ця техніка могла також бути адаптована у важку БМП. Однак залишається питання, зазначили експерти, чи вистачить у Росії танків для подібних переробок.

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