Українські військові знищили рідкісну бойову машину вогнеметників на базі Т-72 (фото)

Усього на озброєнні російської армії є 10 БМО-Т, два з яких вже знищили бійці ЗСУ.

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Бійці Збройних Сил України знищили рідкісну бойову машину вогнеметників БМО-Т. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ у Фейсбуці.

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"Українські військові знищили рідкісну БМО-Т, російську важку бойову машину вогнеметників", — свідчить підпис до фото.

Як передає Defense Express, всього на озброєнні російські війська мають 10 таких бронемашин. Дві з них уже вбили українські військові. БМО-Т — побудовані на базі танка Т-72. Вони призначені для перевезення 7 вогнеметників та до 30 реактивних вогнеметів "Джміль". Така установка проводиться у РФ з 2001 року.

Установки є на озброєнні 1-ї мобільної бригади радіаційно-хімічно-біологічного захисту із Саратовської області, а також у 47-й танковій дивізії. Її частини ведуть бойові дії в районі Харкова та Ізюму.

Нагадаємо, 4 травня ЗСУ знищили найсучасніший танк у РФ — Т90М "Прорив". Також повідомляли, що українські військові ліквідували чемпіона танкового біатлону ЗС РФ Бато Басанова.