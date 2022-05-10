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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские военные уничтожили редкую боевую машину огнеметчиков на базе Т-72 (фото)

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уничтожен бмо-т
Это второй уничтоженный БМО-Т из десяти состоящих на вооружении РФ

Всего на вооружении российской армии есть 10 БМО-Т, два из которых уже были уничтожены бойцами ВСУ.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили редкую боевую машину огнеметчиков БМО-Т. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Фейсбуке.

"Украинские военные уничтожили редкую БМО-Т, российскую тяжелую боевую машину огнеметчиков", — гласит подпись к фото.

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Как передает Defense Express, всего на вооружение у российских войск есть 10 таких бронемашин. Две из них уже уничтожили украинские военные. БМО-Т — построены на базе танка Т-72. Они предназначены для перевозки 7 огнеметчиков и до 30 реактивных огнеметов "Шмель". Такая установка производится в РФ с 2001 года.

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БМО-Т

Установки есть на вооружении 1-й мобильной бригады радиационно-химически-биологической защиты из Саратовской области, а также в 47-й танковой дивизии. Ее части ведут боевые действия в районе Харькова и Изюма.

Напомним, 4 мая ВСУ уничтожили самый современный танк в РФ — Т90М "Прорыв". Также сообщалось, что украинские военные ликвидировали чемпиона танкового биатлона ВС РФ Бато Басанова.