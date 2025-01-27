В РФ заявили, что могут переделать редкую огнеметную машину в мощный БТР

Предлагаемая модернизация включает установку систем РЭБ, монтаж дистанционно управляемых пулеметных установок, добавление дымовых гранатометов и антидроновых "мангалов".

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На вооружении российской армии есть образцы техники, которые выделяются своей редкостью из-за их ограниченного количества. Одним из таких образцов является тяжелая боевая машина огнеметчиков БМО-Т, которая может быть переделана в тяжелый бронетранспортер. О том, как россияне могут реализовать такое решение рассказали обозреватели Defense Express.

Серийное производство этих машин началось в 2001 году, но согласно открытым источникам, общее количество этих машин оценивается в 10 единиц. По данным портала Oryx, с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российская армия потеряла минимум четыре БМО-Т: три из них уничтожены, а одна захвачена украинскими Силами обороны как трофей.

Обозреватели пишут, что в российских СМИ обсуждается возможность модернизации БМО-Т в тяжелый бронетранспортер. Предлагаемые доработки включают:

установку систем радиоэлектронной борьбы;

добавление дымовых гранатометов;

монтаж дистанционно управляемых пулеметных установок.

Как отмечают эксперты, ключевым аргументом для таких преобразований является вместимость машины: помимо экипажа из двух человек, БМО-Т может перевозить до семи десантников. В текущей конфигурации машина способна размещать 30 огнеметов РПО-А "Шмель" массой 11 кг каждый. Но, по замыслу россиян, в варианте бронетранспортера от них можно отказаться в пользу другого оснащения.

Еще одним решением для ВС РФ могут быть бронетранспортеры на базе танков. В июле 2023 года в сети появились изображения экспериментальной тяжелой бронемашины на шасси танка Т-72 или Т-90, замеченного на испытаниях около "Уралвагонзавода". Судя по всему, эта техника могла также быть адаптирована в тяжелую БМП. Однако остается вопрос, отметили эксперты, хватит ли у России танков для подобных переделок.

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