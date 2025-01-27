У 2024 році в полках бригади армії Франції зробили кілька ініціатив. Вони були зосереджені на інтеграції передових технологій, включно з цифровими системами управління, вдосконаленими датчиками й модернізованою бронетехнікою.

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З початком 2025 року 2-га бронетанкова бригада Страсбурга стає ключовим елементом у тому, що стосується адаптації французьких збройних сил до сучасних загроз. Під командуванням генерала Режиса Антоніоза підрозділ, що складається з семи полків, посилює свою підготовку до складних боїв. Про це 22 січня писало видання L'Alsace.

Генерал Режис Антоніоз

Війна в Україні, яка змінює європейські військові стратегії, змусила французьку армію зосередитися на інтеграції інновацій.

Уроки українського конфлікту підкреслили важливу реальність: збройні сили мають трансформуватися, щоб залишатися ефективними проти добре оснащених супротивників, зазначають аналітики порталу Army Recognition.

У штабі французької армії виклали чіткі директиви на 2024 рік. 2-а бронетанкова бригада зі Страсбурга відіграє ключову роль у захисті та проєктуванні французьких сил. Одне з її визначальних завдань — впровадження інновацій безпосередньо в польових умовах. Сьогодні самі солдати беруть активну участь у тестуванні нового обладнання та адаптації наявних систем до оперативних реалій.

У 2024 році в полках бригади було зроблено кілька ініціатив. Вони були зосереджені на інтеграції передових технологій, включно з цифровими системами управління, вдосконаленими датчиками та модернізованою бронетехнікою.

Інтенсивні навчання дали змогу протестувати ці інновації в складних умовах, що відображають те, що відбувається в Україні. Ці навчальні заняття також спрямовані на зміцнення взаємодії з іншими французькими та союзними підрозділами.

У рамках програми інновацій було поліпшено координацію між підрозділами, широко використовували безпілотники для розвідувальних і бойових цілей і приділяли увагу кібербезпеці.

Підготовка виходить за рамки технологічних досягнень. Значна увага також приділяється фізичній і психологічній готовності солдатів, які повинні бути готові діяти в складних умовах. Полки бригади беруть участь в інтенсивних навчаннях, часто у співпраці з європейськими колегами, щоб підвищити свою стійкість і здатність адаптуватися до непередбачуваних обставин.

Нагадаємо, що північнокорейці брали з собою тільки шоколад і планували виживати завдяки трофейним боєприпасам ЗСУ.

Також повідомлялося, що, згідно з публікацією на сайті ФБР від 24 грудня, у Нью-Йорку раптово почали навчання з ліквідації наслідків ядерного удару.