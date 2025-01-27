В 2024 году в полках бригады армии Франции предприняли несколько инициатив. Они были сосредоточены на интеграции передовых технологий, включая цифровые системы управления, усовершенствованные датчики и модернизированную бронетехнику.

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С началом 2025 года 2-я бронетанковая бригада Страсбурга становится ключевым элементом в том, что касается адаптации французских вооруженных сил к современным угрозам. Под командованием генерала Режиса Антониоза подразделение, состоящее из семи полков, усиливает свою подготовку к сложным сражениям. Об этом 22 января писало издание L’Alsace.

Генерал Режис Антониоз

Война в Украине, которая меняет европейские военные стратегии, заставила французскую армию сосредоточиться на интеграции инноваций.

Уроки украинского конфликта подчеркнули важную реальность: вооруженные силы должны трансформироваться, чтобы оставаться эффективными против хорошо оснащенных противников, отмечают аналитики портала Army Recognition.

В штабе французской армии изложили четкие директивы на 2024 год.

2-я бронетанковая бригада из Страсбурга играет ключевую роль в защите и проецировании французских сил. Одной из ее определяющих задач — внедрение инноваций непосредственно в полевых условиях. Сегодня сами солдаты активно участвуют в тестировании нового оборудования и адаптации существующих систем к оперативным реалиям.

В 2024 году в полках бригады было предпринято несколько инициатив. Они были сосредоточены на интеграции передовых технологий, включая цифровые системы управления, усовершенствованные датчики и модернизированную бронетехнику.

Интенсивные учения позволили протестировать эти инновации в сложных условиях, отражающие происходящее в Украине. Эти учебные занятия также направлены на укрепление взаимодействия с другими французскими и союзными подразделениями.

В рамках программы инноваций была улучшена координация между подразделениями, широко использовались беспилотники для разведывательных и боевых целей и уделялось внимание кибербезопасности.

Подготовка выходит за рамки технологических достижений. Значительное внимание также уделяется физической и психологической готовности солдат, которые должны быть готовы действовать в сложных условиях. Полки бригады участвуют в интенсивных учениях, часто в сотрудничестве с европейскими коллегами, чтобы повысить свою устойчивость и способность адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам.

Напомним, что северокорейцы брали с собой только шоколад и планировали выживать за счет трофейных боеприпасов ВСУ.

Также сообщалось, что, согласно публикации на сайте ФБР от 24 декабря, в Нью-Йорке внезапно начали учения по ликвидации последствий ядерного удара.