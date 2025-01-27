Airbus Beluga не став заміною Ан-124 "Руслан" для логістики НАТО: названо причини провалу
У Airbus заявили, що згортають проєкт AiBT: рейси авіакомпанії Beluga ST припинено, ліквідацію дочірньої компанії почали. 75% співробітників переведуть на іншу роботу.
У вересні 2022 року було складно знайти великогабаритні літаки для стратегічних авіаперевезень вагою 120 тонн. Літаки Ан-124-100 "Руслан" української компанії Antonov Logistics Salis, у якої на той час із НАТО було укладено контракт з авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), виявилися недоступними. Про це 25 січня писало французьке видання Opex360.
В Airbus розраховували закріпитися на цьому ринку — і замінити Ан-124 "Руслан".
Компанія запропонувала рішення на основі великогабаритного транспортного літака A300-600ST Beluga, який з 90-х років використовували переважно для перевезення великогабаритних деталей з одного промислового майданчика на інший.
За словами українських аналітиків з Defense Express, передбачалося, що нова структура буде оператором авіапарку з п'яти широкофюзеляжних літаків Beluga ST і чотирьох літаків Beluga XL, які планували переорієнтувати на сегмент авіаперевезень, який раніше належав Ан-124 "Руслан".
Airbus Beluga
Airbus Beluga Airbus Beluga (також відомий як Super Transporter або Beluga) — двомоторний літак завдовжки 56,15 метра, розмахом крила 44,84 метра і висотою 17,24. Може подолати відстань 2780 км із навантаженням 40 тонн. У його наступника — Beluga XL, розробленого на базі Airbus A330 — набагато більша вантажність: може перевозити 53 тонни на відстань до 4000 км.
Свій перший політ "Білуга" здійснила 30 років тому, 13 вересня 1994 року.
"Попит на негабаритні перевезення зростає. Така можливість трапляється рідко, і у світлі поточних геополітичних подій багато клієнтів шукають нові, швидкі та ефективні рішення. Саме це ми й пропонуємо з нашим флотом Beluga ST", — говорив Міхаель Шельхорн, генеральний директор компанії.
Airbus створила дочірню компанію Airbus Beluga Transport (AiBT), розраховуючи зайняти бізнес-ніші, пов'язані з космосом, авіацією, суднобудуванням і гуманітарною допомогою.
Однак успіху не було. 24 січня в Airbus заявили, що згортають діяльність AiBT. Рейси авіакомпанії Beluga ST вже припинені, процес ліквідації дочірньої компанії розпочато. 75% співробітників збираються перевести на іншу роботу.
Причини невдалої заміни Ан-124-100 "Руслан"
"Хоча загальний попит на авіаперевезення вантажів залишається високим, деякі види діяльності перемістилися в бік морських перевезень", — повідомив AFP представник Airbus. Закриття AibBT, головним чином, викликане "серйозними експлуатаційними труднощами", які в компанії не коментували.
За даними Les Echos, рішення про припинення діяльності AiBT пояснюється нестачею прибутку і відсутністю клієнтів, оскільки очікувані цивільні контракти не були реалізовані.
Європейські армії стикаються з серйозними проблемами в плані стратегічних повітряних перевезень. Ця сфера належить до програми Стратегічних повітряних перевезень негабаритних вантажів SATOC, яка координується Німеччиною.
"Явним недоліком було те, що у літаків Beluga немає класичної рампи для навантаження-вивантаження техніки, як на військово-транспортних літаках, — зазначали аналітики. — Але цю проблему в Airbus обійшли створенням спеціальної конструкції, яка, по суті, мала замінити рампу і спростити процес поміщення вантажів у транспортний відсік Beluga ST".
І справа не тільки в характеристиках "Білуг" і "Русланів": потенційні замовники, по суті, не до кінця розуміли, а що вони насправді хотіли зробити.
Наводяться слова начальника штабу ВПС Франції генерала Стефана Мілла, сказані 2023 року, — про те, що програма авіаційних перевезень SALIS від НАТО орієнтована на порівняно старі літаки, яким із часом буде потрібна заміна.
"Щоб створити нову програму авіаційних перевезень у рамках НАТО, країни-учасники мають домовитися між собою, інакше створити відповідний попит не вдасться", — резюмують українські аналітики.
Нагадаємо, що у РФ збираються переробити рідкісну вогнеметну машину на потужний БТР.
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