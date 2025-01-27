Airbus Beluga не став заміною Ан-124 "Руслан" для логістики НАТО: названо причини провалу

У Airbus заявили, що згортають проєкт AiBT: рейси авіакомпанії Beluga ST припинено, ліквідацію дочірньої компанії почали. 75% співробітників переведуть на іншу роботу.

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У вересні 2022 року було складно знайти великогабаритні літаки для стратегічних авіаперевезень вагою 120 тонн. Літаки Ан-124-100 "Руслан" української компанії Antonov Logistics Salis, у якої на той час із НАТО було укладено контракт з авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), виявилися недоступними. Про це 25 січня писало французьке видання Opex360.

В Airbus розраховували закріпитися на цьому ринку — і замінити Ан-124 "Руслан".

Компанія запропонувала рішення на основі великогабаритного транспортного літака A300-600ST Beluga, який з 90-х років використовували переважно для перевезення великогабаритних деталей з одного промислового майданчика на інший.

Airbus beluga

За словами українських аналітиків з Defense Express, передбачалося, що нова структура буде оператором авіапарку з п'яти широкофюзеляжних літаків Beluga ST і чотирьох літаків Beluga XL, які планували переорієнтувати на сегмент авіаперевезень, який раніше належав Ан-124 "Руслан".

Airbus Beluga

Airbus Beluga Airbus Beluga (також відомий як Super Transporter або Beluga) — двомоторний літак завдовжки 56,15 метра, розмахом крила 44,84 метра і висотою 17,24. Може подолати відстань 2780 км із навантаженням 40 тонн. У його наступника — Beluga XL, розробленого на базі Airbus A330 — набагато більша вантажність: може перевозити 53 тонни на відстань до 4000 км.

Свій перший політ "Білуга" здійснила 30 років тому, 13 вересня 1994 року.

Відео першого польоту Airbus Beluga

"Попит на негабаритні перевезення зростає. Така можливість трапляється рідко, і у світлі поточних геополітичних подій багато клієнтів шукають нові, швидкі та ефективні рішення. Саме це ми й пропонуємо з нашим флотом Beluga ST", — говорив Міхаель Шельхорн, генеральний директор компанії.

Airbus створила дочірню компанію Airbus Beluga Transport (AiBT), розраховуючи зайняти бізнес-ніші, пов'язані з космосом, авіацією, суднобудуванням і гуманітарною допомогою.

Однак успіху не було. 24 січня в Airbus заявили, що згортають діяльність AiBT. Рейси авіакомпанії Beluga ST вже припинені, процес ліквідації дочірньої компанії розпочато. 75% співробітників збираються перевести на іншу роботу.

Причини невдалої заміни Ан-124-100 "Руслан"

"Хоча загальний попит на авіаперевезення вантажів залишається високим, деякі види діяльності перемістилися в бік морських перевезень", — повідомив AFP представник Airbus. Закриття AibBT, головним чином, викликане "серйозними експлуатаційними труднощами", які в компанії не коментували.

За даними Les Echos, рішення про припинення діяльності AiBT пояснюється нестачею прибутку і відсутністю клієнтів, оскільки очікувані цивільні контракти не були реалізовані.

Європейські армії стикаються з серйозними проблемами в плані стратегічних повітряних перевезень. Ця сфера належить до програми Стратегічних повітряних перевезень негабаритних вантажів SATOC, яка координується Німеччиною.

"Явним недоліком було те, що у літаків Beluga немає класичної рампи для навантаження-вивантаження техніки, як на військово-транспортних літаках, — зазначали аналітики. — Але цю проблему в Airbus обійшли створенням спеціальної конструкції, яка, по суті, мала замінити рампу і спростити процес поміщення вантажів у транспортний відсік Beluga ST".

І справа не тільки в характеристиках "Білуг" і "Русланів": потенційні замовники, по суті, не до кінця розуміли, а що вони насправді хотіли зробити.

Наводяться слова начальника штабу ВПС Франції генерала Стефана Мілла, сказані 2023 року, — про те, що програма авіаційних перевезень SALIS від НАТО орієнтована на порівняно старі літаки, яким із часом буде потрібна заміна.

"Щоб створити нову програму авіаційних перевезень у рамках НАТО, країни-учасники мають домовитися між собою, інакше створити відповідний попит не вдасться", — резюмують українські аналітики.

Нагадаємо, що у РФ збираються переробити рідкісну вогнеметну машину на потужний БТР.

Також повідомлялося, що в Китаї створили перший у світі "водолітаючий" дрон Feiyi.