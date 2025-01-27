Airbus Beluga не стал заменой Ан-124 "Руслан" для логистики НАТО: названы причины провала
В Airbus заявили, что сворачивают проект AiBT: рейсы авиакомпании Beluga ST приостановлены, ликвидацию дочерней компании начали. 75% сотрудников переведут на другую работу.
В сентябре 2022 года было сложно найти крупногабаритные самолеты для стратегических авиаперевозок весом 120 тонн. Самолеты Ан-124-100 "Руслан" украинской компании Antonov Logistics Salis, у которой на то время с НАТО был заключен контракт по авиаперевозкам SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), оказались недоступны. Об этом 25 января писало французское издание Opex360.
В Airbus рассчитывали закрепиться на этом рынке — и заменить Ан-124 "Руслан".
Компания предложила решение на основе крупногабаритного транспортного самолета A300-600ST Beluga, который с 90-х годов использовался в основном для перевозки крупногабаритных деталей с одной промышленной площадки на другую.
По словам украинских аналитиков из Defense Express, предполагалось, что новая структура будет оператором авиапарка из пяти широкофюзеляжных самолетов Beluga ST и четырех самолетов Beluga XL, которые планировали переориентировать на сегмент авиаперевозок, который ранее принадлежал Ан-124 "Руслан".
Airbus Beluga
Airbus Beluga Airbus Beluga (также известный как Super Transporter или Beluga) — двухмоторный самолет длиной 56,15 метра, размахом крыла 44,84 метра и высотой 17,24. Может преодолеть расстояние 2780 км с нагрузкой 40 тонн. У его преемника — Beluga XL, разработанного на базе Airbus A330 — гораздо большая грузоподъемность: может перевозить 53 тонны на расстояние до 4000 км.
Свой первый полет "Белуга" совершила 30 лет назад, 13 сентября 1994 года.
"Спрос на негабаритные перевозки растет. Такая возможность встречается редко, и в свете текущих геополитических событий многие клиенты ищут новые, быстрые и эффективные решения. Именно это мы и предлагаем с нашим флотом Beluga ST", — говорил Михаэль Шельхорн, генеральный директор компании.
Airbus создала дочернюю компанию Airbus Beluga Transport (AiBT), рассчитывая занять бизнес-ниши, связанные с космосом, авиацией, судостроением и гуманитарной помощью.
Однако успеха не было. 24 января в Airbus заявили, что сворачивают деятельности AiBT. Рейсы авиакомпании Beluga ST уже приостановлены, процесс ликвидации дочерней компании начат. 75% сотрудников собираются перевести на другую работу.
Причины неудавшейся замены Ан-124-100 "Руслан"
"Хотя общий спрос на авиаперевозки грузов остается высоким, некоторые виды деятельности переместились в сторону морских перевозок", — сообщил AFP представитель Airbus. Закрытие AibBT, главным образом, вызвано "серьезными эксплуатационными трудностями", которые в компании не комментировали.
По данным Les Echos, решение о прекращении деятельности AiBT объясняется недостатком прибыли и отсутствием клиентов, поскольку ожидаемые гражданские контракты не были реализованы.
Европейские армии сталкиваются с серьезными проблемами в плане стратегических воздушных перевозок. Эта область относится к программе Стратегических воздушных перевозок негабаритных грузов SATOC, которая координируется Германией.
"Явным недостатком было то, что у самолетов Beluga нет классической рампы для погрузки-выгрузки техники, как на военно-транспортных самолетах, — отмечали аналитики. — Но эту проблему в Airbus обошли созданием специальной конструкции, которая по существу должна была заменить рампу и упростить процесс помещения грузов в транспортный отсек Beluga ST".
И дело не только в характеристиках "Белуг" и "Русланов": потенциальные заказчики, по сути, не до конца понимали, а что они на самом деле хотели сделать.
Приводятся слова начальник штаба ВВС Франции генерал Стефан Милл, сказанные в 2023 году — о том, что программа авиационных перевозок SALIS от НАТО ориентирована на сравнительно старые самолеты, которым со временем будет нужна замена.
"Чтобы создать новую программу авиационных перевозок в рамках НАТО, страны-участники должны договориться между собой, иначе создать соответствующий спрос не удастся", — резюмируют украинские аналитики.
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