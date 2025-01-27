Airbus Beluga не стал заменой Ан-124 "Руслан" для логистики НАТО: названы причины провала

В Airbus заявили, что сворачивают проект AiBT: рейсы авиакомпании Beluga ST приостановлены, ликвидацию дочерней компании начали. 75% сотрудников переведут на другую работу.

Related video

В сентябре 2022 года было сложно найти крупногабаритные самолеты для стратегических авиаперевозок весом 120 тонн. Самолеты Ан-124-100 "Руслан" украинской компании Antonov Logistics Salis, у которой на то время с НАТО был заключен контракт по авиаперевозкам SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), оказались недоступны. Об этом 25 января писало французское издание Opex360.

В Airbus рассчитывали закрепиться на этом рынке — и заменить Ан-124 "Руслан".

Компания предложила решение на основе крупногабаритного транспортного самолета A300-600ST Beluga, который с 90-х годов использовался в основном для перевозки крупногабаритных деталей с одной промышленной площадки на другую.

Airbus beluga

По словам украинских аналитиков из Defense Express, предполагалось, что новая структура будет оператором авиапарка из пяти широкофюзеляжных самолетов Beluga ST и четырех самолетов Beluga XL, которые планировали переориентировать на сегмент авиаперевозок, который ранее принадлежал Ан-124 "Руслан".

Airbus Beluga

Airbus Beluga Airbus Beluga (также известный как Super Transporter или Beluga) — двухмоторный самолет длиной 56,15 метра, размахом крыла 44,84 метра и высотой 17,24. Может преодолеть расстояние 2780 км с нагрузкой 40 тонн. У его преемника — Beluga XL, разработанного на базе Airbus A330 — гораздо большая грузоподъемность: может перевозить 53 тонны на расстояние до 4000 км.

Свой первый полет "Белуга" совершила 30 лет назад, 13 сентября 1994 года.

Видео первого полета Airbus Beluga

"Спрос на негабаритные перевозки растет. Такая возможность встречается редко, и в свете текущих геополитических событий многие клиенты ищут новые, быстрые и эффективные решения. Именно это мы и предлагаем с нашим флотом Beluga ST", — говорил Михаэль Шельхорн, генеральный директор компании.

Airbus создала дочернюю компанию Airbus Beluga Transport (AiBT), рассчитывая занять бизнес-ниши, связанные с космосом, авиацией, судостроением и гуманитарной помощью.

Однако успеха не было. 24 января в Airbus заявили, что сворачивают деятельности AiBT. Рейсы авиакомпании Beluga ST уже приостановлены, процесс ликвидации дочерней компании начат. 75% сотрудников собираются перевести на другую работу.

Причины неудавшейся замены Ан-124-100 "Руслан"

"Хотя общий спрос на авиаперевозки грузов остается высоким, некоторые виды деятельности переместились в сторону морских перевозок", — сообщил AFP представитель Airbus. Закрытие AibBT, главным образом, вызвано "серьезными эксплуатационными трудностями", которые в компании не комментировали.

По данным Les Echos, решение о прекращении деятельности AiBT объясняется недостатком прибыли и отсутствием клиентов, поскольку ожидаемые гражданские контракты не были реализованы.

Европейские армии сталкиваются с серьезными проблемами в плане стратегических воздушных перевозок. Эта область относится к программе Стратегических воздушных перевозок негабаритных грузов SATOC, которая координируется Германией.

"Явным недостатком было то, что у самолетов Beluga нет классической рампы для погрузки-выгрузки техники, как на военно-транспортных самолетах, — отмечали аналитики. — Но эту проблему в Airbus обошли созданием специальной конструкции, которая по существу должна была заменить рампу и упростить процесс помещения грузов в транспортный отсек Beluga ST".

И дело не только в характеристиках "Белуг" и "Русланов": потенциальные заказчики, по сути, не до конца понимали, а что они на самом деле хотели сделать.

Приводятся слова начальник штаба ВВС Франции генерал Стефан Милл, сказанные в 2023 году — о том, что программа авиационных перевозок SALIS от НАТО ориентирована на сравнительно старые самолеты, которым со временем будет нужна замена.

"Чтобы создать новую программу авиационных перевозок в рамках НАТО, страны-участники должны договориться между собой, иначе создать соответствующий спрос не удастся", — резюмируют украинские аналитики.

Напомним, что в РФ собираются переделать редкую огнеметную машину в мощный БТР.

Также сообщалось, что в Китае создали первый в мире "водолетающий" дрон Feiyi.