Зупиняє прорив РФ через Дніпро: ЗСУ використовують модернізовану зброю СРСР, — NPR (фото)

Бійці, які працюють із БМП-1ТС, прозваною "Нікою", входять до складу 1-го батальйону 40-ї бригади берегової оборони. Вони складають частину тонкої лінії українських сил.

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У Херсонській області біля річки Дніпро українські військові показали журналістам приховану камуфляжною сіткою досить велику броньовану машину часів СРСР. Про це пише NPR.

"Ми називаємо її Нікою, на честь грецької богині перемоги", — сказав командир підрозділу під позивним "Грізлі" про модернізовану радянську БМП-1ТС.

"Грізлі" сказав, що вдень його команда використовує імпровізовані бункери, щоб приховати свою зброю від російських безпілотників і артилерії, які працюють з-за Дніпра.

Вночі застосовують модернізовану гармату на пошарпаному шасі, нові системи навігації та наведення, що дають змогу працювати в темряві та здійснювати рейди вздовж берега Дніпра, завдаючи ударів по російських позиціях.

"Вона працює справді добре", — з гордістю сказав "Грізлі" про мобільну гармату. "Дуже швидка іманеврова".

Бійці, які обслуговують "Ніку", входять до складу 1-го батальйону 40-ї бригади берегової оборони. Вони становлять частину тонкої лінії українських солдатів, яка тягнеться вздовж приблизно 1000-кілометрового фронту.

Бійці ЗСУ з БМП-1ТС

Бійці ЗСУ з БМП-1ТС

Завдання на цій ділянці річки Дніпро — зірвати російські операції, націлені на портовий Херсон, і запобігти десантним атакам, спрямованим на повернення стратегічного міста.

Чому Херсон важливий

У місті, як і раніше, проживає щонайменше 60 000 мирних жителів — порівняно з 300 000 до війни — місто залишається одним із найнебезпечніших місць в Україні. Російські війська щодня обстрілюють його квартали безпілотниками з бомбами.

"Тільки з першого дня цього року противник атакував регіон близько 650 разів", — зазначив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.

Роман Костенко, колишній військовий командир і нардеп із Херсонської області, повідомив, що ситуація може змінитися.

"Ми отримали інформацію [у грудні], що Росія готує свої війська для атаки через річку. Деякі люди з [окупованого Росією] боку річки зателефонували мені та сказали, що бачили човни й людей, які тренуються в озері", — зазначив Костенко.

За його словами, Кремль сподівається повернути Херсон, щоб допомогти встановити контроль над Чорним морем і підтримати військові операції на півдні України в напрямку Одеси, одного з найважливіших міст України. Хоча, мабуть, у Росії поки що немає достатньої кількості артилерії, човнів або військ, здатних організувати повномасштабне форсування Дніпра, Костенко сказав, що рішення Москви непередбачувані.

"[Атака через] річку взимку нелогічна, так. Але якщо [президент Росії Володимир] Путін ухвалить рішення про захоплення Херсона, для нього це не має значення. Росія може напасти [в будь-який час]", — зазначив він.

Стрілець "Ніки", чоловік середніх років, який назвався Юрієм, показав снаряди — кожен завдовжки з руку. Снаряди, зв'язані разом, щоб їх можна було швидко подати в гармату.

"Ми працюємо швидко, — пояснив Юрій. — Ми прибуваємо до річки та стріляємо, спустошуючи гармату за хвилину, максимум за півтори. Потім я кажу водієві: Забираймося звідси".

Тактика "бий і біжи" дає змогу зберігати в живих резерв досвідчених солдатів України, що скорочується, коли це можливо.

На запитання про те, чи можливо утримати лінію в Херсонській області, артилерист Юрій відповів, посміхнувшись: "Так, так, так, так". Інший боєць із позивним "Мольфар" сказав, що в нього вже більше немає мурашок по шкірі, щоб виїжджати в темряві щоразу, щоб зіткнутися з росіянами.

"Ми до цього звикли, — пояснив він. — Це наша робота".

Нагадаємо, що ЗСУ модифікували дешеву ракету Hydra 70 і збили нею ракету Х-59 РФ.

Також повідомлялося, що мера Дрогобича оштрафували на 36 000 грн через зрив мобілізаційного плану.