Останавливает прорыв РФ через Днепр: ВСУ используют модернизированное оружие СССР, — NPR (фото)

Бойцы, которые работают с БМП-1ТС, прозванной "Никой", входят в состав 1-го батальона 40-й бригады береговой обороны. Они составляют часть тонкой линии украинских сил.

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В Херсонской области возле реки Днепр украинские военные показали журналистам скрытую камуфляжной сеткой довольно крупную бронированную машину времен СССР. Об этом пишет NPR.

"Мы называем ее Никой, в честь греческой богини победы", — сказал командир подразделения под позывным "Гризли" о модернизированной советской БМП-1ТС.

"Гризли" сказал, что днем ​​его команда использует импровизированные бункеры, чтобы скрыть свое оружие от российских беспилотников и артиллерии, которые работают из-за Днепра.

Ночью применяют модернизированную пушку на потрепанном шасси, новые системы навигации и наведения, которые позволяют работать в темноте и совершать рейды вдоль берега Днепра, нанося удары по российским позициям.

"Она работает действительно хорошо", — с гордостью сказал "Гризли" о мобильной пушке. "Очень быстрая и маневренная".

Бойцы, которые обслуживают "Нику", входят в состав 1-го батальона 40-й бригады береговой обороны. Они составляют часть тонкой линии украинских солдат, которая тянется вдоль примерно 1000-километрового фронта.

Бойцы ВСУ с БМП-1ТС

Бойцы ВСУ с БМП-1ТС

Задача на этом участке реки Днепр — сорвать российские операции, нацеленные на портовый Херсон, и предотвратить десантные атаки, направленные на возвращение стратегического города.

Почему Херсон важен

В городе по-прежнему проживает не менее 60 000 мирных жителей — по сравнению с 300 000 до войны — город остается одним из самых опасных мест в Украине. Российские войска ежедневно обстреливают его кварталы беспилотниками с бомбами.

"Только с первого дня этого года противник атаковал регион около 650 раз", — указал Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА.

Роман Костенко, бывший военный командир и нардеп из Херсонской области, сообщил, что ситуация может измениться.

"Мы получили информацию [в декабре], что Россия готовит свои войска для атаки через реку. Некоторые люди с [оккупированной Россией] стороны реки позвонили мне и сказали, что видели лодки и людей, тренирующихся в озере", — отметил Костенко.

По его словам, Кремль надеется вернуть Херсон, чтобы помочь установить контроль над Черным морем и поддержать военные операции на юге Украины в направлении Одессы, одного из важнейших городов Украины. Хотя, по-видимому, у России пока нет достаточного количества артиллерии, лодок или войск, способных организовать полномасштабное форсирование Днепра, Костенко сказал, что решения Москвы непредсказуемы.

"[Атака через] реку зимой нелогична, да. Но если [президент России Владимир] Путин примет решение о захвате Херсона, для него это не имеет значения. Россия может напасть [в любое время]", — отметил он.

Стрелок "Ники", мужчина средних лет, назвавшийся Юрием, показал снаряды — каждый длиной с руку. Снаряды, связанные вместе, чтобы их можно было быстро подать в пушку.

"Мы работаем быстро, — объяснил Юрий. — Мы прибываем к реке и стреляем, опустошая пушку за минуту, максимум за полторы. Затем я говорю водителю: "Давайте убираться отсюда".

Тактика "бей и беги" позволяет сохранять в живых сокращающийся резерв опытных солдат Украины, когда это возможно.

На вопрос о том, возможно ли удержать линию в Херсонской области, артиллерист Юрий ответил, улыбнувшись: "Да, да, да". Другой боец с позывным "Мольфар" сказал, что у него уже больше нет мурашек по коже, чтобы выезжать в темноте всякий раз, чтобы столкнуться с россиянами.

"Мы к этому привыкли, — объяснил он. — Это наша работу".

Напомним, что ВСУ модифицировали дешевую ракету Hydra 70 и сбили ею ракету Х-59 РФ.

Также сообщалось, что мэра Дрогобыча оштрафовали на 36 000 грн из-за срыва мобилизационного плана.