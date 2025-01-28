Диво чи адекватна відповідь: український Leopard 1 витримав понад 10 влучень (відео)

Коментуючи бойовий епізод, західні експерти зазначили, що більшість влучань не зачепило відсіки екіпажу, що, ймовірно, дало змогу бійцям покинути машину до остаточного виведення її з ладу.

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Під час бойових дій український танк Leopard 1A5 витримав щонайменше десять ударів російських FPV-дронів, перш ніж був виведений з ладу. Цей випадок привернув увагу західних оглядачів ресурсу The War Zone, які відзначили встановлену на техніці додаткову броню, що значно підвищила виживаність "Леопарда".

Подія була детально описана виданням "Мілітарний". На опублікованих кадрах видно, як танк, перебуваючи в лісовій місцевості, стає ціллю кількох дронів-камікадзе. Попри серію влучань, Leopard 1A5 продовжував рухатися і тільки після додаткових атак був виведений з ладу.

Leopard 1A5 був атакований п'ятьма дронами, коли стояв в укритті серед дерев. Три влучання припали на лобову частину, два — в бік і корму. Після цього танк спробував відійти на безпечну відстань, але був знову атакований на дорозі. Загалом безпілотники завдали ще п'ять ударів, два з яких призвели до зупинки танка, ймовірно, спричинивши пожежу.

Оглядачі помітили важливу деталь — більшість влучень не зачепили відсіки екіпажу, і це, на їхню думку, дало змогу солдатам покинути машину до остаточного виведення з ладу.

Важливість модернізації Leopard 1A5

Цей випадок наочно продемонстрував важливість захисних модифікацій, встановлених на танк Центральним бронетанковим управлінням Збройних сил України. Йдеться про три елементи додаткового захисту танка, які стали адекватною відповіддю на сучасні виклики:

так званий "cope cage" або, як часто називають військові, "мангал", розташований над вежею, який забезпечує додатковий захист від дронів і мінометних боєприпасів;

решітчаста броня, встановлена на вразливих частинах корпусу, включно з моторно-трансмісійним відділенням, щоб захистити танк від кумулятивних зарядів;

зовнішні модулі динамічного захисту, такі як радянський "Контакт", детонують під час удару, знижуючи руйнівну дію протитанкових боєприпасів.

Усі ці модифікації дали змогу Leopard 1A5 значно збільшити свою живучість на полі бою, підкреслили експерти.

У висновку було зазначено, що Україна загалом отримала понад 150 танків Leopard 1, але на складах є значна кількість цих машин. Водночас може виникнути проблема з боєприпасами до нарізних гармат 105-мм калібру, однак, крім штатного боєкомплекту, українські екіпажі використовують 105-мм картечні снаряди M1040 американського виробництва, які спочатку розробляли для бронемашин Stryker.

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