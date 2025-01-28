Чудо или адекватный ответ: украинский Leopard 1 выдержал более 10 попаданий (видео)

Комментируя боевой эпизод западные эксперты отметили, что большинство попаданий не затронуло отсеки экипажа, что, вероятно, позволило бойцам покинуть машину до окончательно выведения ее из строя.

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В ходе боевых действий украинский танк Leopard 1A5 выдержал не менее десяти ударов российских FPV-дронов прежде чем был выведен из строя. Этот случай привлек внимание западных обозревателей ресурса The War Zone, которые отметили установленную на технике дополнительную броню, значительно повысившую выживаемость "Леопарда".

Событие было подробно описано изданием "Милитарный". На опубликованных кадрах видно, как танк, находясь в лесной местности, становится целью нескольких дронов-камикадзе. Несмотря на серию попаданий, Leopard 1A5 продолжал двигаться и только после дополнительных атак был выведен из строя.

Leopard 1A5 был атакован пятью дронами, когда стоял в укрытии среди деревьев. Три попадания пришлись на лобовую часть, два — в бок и корму. После этого танк попытался отойти на безопасное расстояние, но был снова атакован на дороге. В общей сложности беспилотники нанесли еще пять ударов, два из которых привели к остановке танка, вероятно, вызвав пожар.

Обозреватели заметили важную деталь — большинство попаданий не затронуло отсеки экипажа, и это, по их мнению, позволило солдатам покинуть машину до окончательно выведения из строя.

Важность модернизации Leopard 1A5

Этот случай наглядно продемонстрировал важность защитных модификаций, установленных на танк Центральным бронетанковым управлением Вооруженных сил Украины. Речь идет о трех элементах дополнительной защиты танка, которые стали адекватным ответом на современные вызовы:

так называемый "cope cage" или как часто называют военные "мангал", расположенные над башней, который обеспечивают дополнительную защиту от дронов и минометных боеприпасов;

решетчатая броня, установленая на уязвимых частях корпуса, включая моторно-трансмиссионное отделение, чтобы защитить танк от кумулятивных зарядов;

внешние модули динамической защиты, такие как советский "Контакт", детонируют при ударе, снижая разрушительное воздействие противотанковых боеприпасов.

Все эти модификации позволили Leopard 1A5 значительно увеличить свою живучесть на поле боя, подчеркнули эксперты.

В заключении было отмечено, что Украина в общей сложности получила более 150 танков Leopard 1, но на складах имеется значительное количество этих машин. Вместе с тем может возникнуть проблема с боеприпасами к нарезным пушкам 105-мм калибра, однако помимо штатного боекомплекта украинские экипажи используют 105-мм картечные снаряды M1040 американского производства, которые изначально разрабатывались для бронемашин Stryker.

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