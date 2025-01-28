Стримали б РФ важкі бомбардувальники України Ту-22М3, розпиляні 19 років тому, — Defense Express

За словами українських аналітиків, Ту-22М2 "вирізнялися" конструктивними проблемами і складнощами з силовою установкою. До того ж, єдиним їхнім виробником був завод у Казані.

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19 років тому, 27 січня 2006 року в Полтаві утилізували останній наявний у строю ЗСУ важкий бомбардувальник Ту-22М3. Про це пише Defense Express. Існує думка, що в України було 60 літаків типу Ту-22М3, водночас насправді було 43 літаки Ту-22М3 і 17 літаків попередньої модифікації Ту-22М2.

Ту-22М3 розпиляли 19 років тому

За словами українських аналітиків, Ту-22М2 "вирізнялися" конструктивними проблемами та складнощами з силовою установкою, тому процес зняття з озброєння бомбардувальників цієї модифікації у РФ та Україні (як у єдиних користувачів Ту-22М2) розпочався в 1990-х роках.

Процес утилізації наявних в Україні Ту-22М2 і Ту-22М3 стартував у 2002 році. Довідник The Military Balance за 2004-2005 роки заявляв про наявність у строю ЗСУ 32 бомбардувальників Ту-22М3, хоча, за деякими даними, ці літаки були зняті з озброєння ще 2003-го.

Можливо, цей аспект заодно проілюструє певний парадокс, коли Захід упродовж 1990-2000-хх років мав на меті "зменшити військову загрозу" від країн "колишнього СРСР", та водночас міг мати нестачу об'єктивних даних з цієї теми, що вдарило зокрема по обороноздатності України.

Підвіска Х-22 під Ту-22М3 ВПС України, 2001 рік

Бомбардувальники Ту-22М3 виробляло тільки одне підприємство — авіазавод у Казані. Уже з цього випливало, що РФ не взялася б обслуговувати ті бомбардувальники, які в строю ЗСУ.

Тим паче у РФ не можуть похвалитися особливими успіхами зі збереження авіапарку Ту-22М3: після розвалу Радянського Союзу "у спадок" РФ перейшло 170 літаків цього типу, а станом на лютий 2022 року залишалося близько 60, тобто скорочення майже втричі.

Утилізація одного з російських Ту-22М3 у 2010 році

Можна зустріти також згадки про те, що щодо Ту-22М3 у строю ЗСУ були плани перетворити ці літаки на "конвенційні" носії звичайних або керованих авіабомб, які не вдалося реалізувати через утилізацію бомбардувальників. Тут можна виокремити одразу головний аспект: Ту-22М3 у ролі "бомбардувальника" можна використовувати лише за повністю знищеного ППО ворога, чого, наприклад, не змогли досягти росіяни під час війни проти Грузії 2008 року, коли відбулося перше в історії збиття Ту-22М3.

"Чим же закінчилася для російського Ту-22М3 як носія ракет Х-22 "зустріч" із модернізованим С-200 ЗСУ у квітні 2024 року — ці кадри ми всі пам'ятаємо також", — ідеться в публікації.

Автори публікації звертають увагу на "конвенційні" аспекти втрати втраченого потенціалу обороноздатності України у 2000-х роках.

The Military Balance за 2004-2005 роки нагадує, що тоді ЗСУ мали, зокрема, 90 пускових установок ОТРК "Точка-У", 72 пускові установки ОТРК "Ельбрус" і 50 пускових ракетного комплексу "Луна-М".

Падіння російського Ту-22М3 вранці 19 квітня 2024 року

Кількість наявних танків на той момент обчислювалася майже в 3,8 тисячі, з них 2,2 тисячі — це Т-64. Крім Ту-22М3 авіація ЗСУ мала в строю 200 МіГ-29 і 60 Су-27, 71 бомбардувальник Су-24М і 63 штурмовики Су-25.

"Наскільки в рази меншим був арсенал нашої країни, порівняно з вищеописаним, на початок 2022 року — всі дані та так є в публічному доступі", — резюмують автори.

Нагадаємо, що ЗМІ з'ясували причини провалу спроб за допомогою Airbus Beluga замінити Ан-124 "Руслан" у логістиці НАТО.

Також повідомлялося, що український Leopard 1 витримав понад 10 влучень.