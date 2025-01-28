Сдержали бы РФ тяжелые бомбардировщики Украины Ту-22М3, распиленные 19 лет назад, — Defense Express

По словам украинских аналитиков, Ту-22М2 "отличались" конструктивными проблемами и сложностями с силовой установкой. К тому же, единственным их производителем был завод в Казани.

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19 лет назад, 27 января 2006 года в Полтаве утилизировали последний имевшийся в строю ВСУ тяжелый бомбардировщик Ту-22М3. Об этом пишет Defense Express. Бытует мнение, что у Украины было 60 самолетов типа Ту-22М3, вместе с тем в действительности было 43 самолета Ту-22М3 и 17 самолетов предварительной модификации Ту-22М2.

Ту-22М3 распилили 19 лет назад

По словам украинских аналитиков, Ту-22М2 "отличались" конструктивными проблемами и сложностями с силовой установкой, поэтому процесс снятия с вооружения бомбардировщиков этой модификации в РФ и Украине (как у единственных пользователей Ту-22М2) начался в 1990-х годах.

Процесс утилизации существующих в Украине Ту-22М2 и Ту-22М3 стартовал в 2002 году. Справочник The Military Balance за 2004-2005 годы заявлял о наличии в строю ВСУ 32 бомбардировщика Ту-22М3, хотя по некоторым данным эти самолеты были сняты с вооружения еще в 2003-м.

Возможно, этот аспект заодно проиллюстрирует определенный парадокс, когда Запад в течение 1990-2000-хх лет имел целью "уменьшить военную угрозу" от стран "бывшего СССР", и одновременно мог иметь недостаток объективных данных по этой теме, что ударило в частности по обороноспособности Украины.

Подвеска Х-22 под Ту-22М3 ВВС Украины по учебной тревоге, 2001 год

Бомбардировщики Ту-22М3 производило только одно предприятие — авиазавод в Казани. Уже из этого следовало, что РФ не взялась бы обслуживать те бомбардировщики, которые в строю ВСУ.

Тем более, в РФ не могут похвастаться особыми успехами по сохранению авиапарка Ту-22М3: после развала Советского Союза "в наследство" РФ перешло 170 самолетов этого типа, а по состоянию на февраль 2022 года оставалось около 60, т.е. сократилась почти втрое.

Утилизация одного из российских Ту-22М3 в 2010 году

Можно встретить также упоминания о том, что по Ту-22М3 в строю ВСУ были планы превратить эти самолеты в "конвенционные" носители обычных или управляемых авиабомб, которые не удалось реализовать по причине утилизации бомбардировщиков. Здесь можно выделить сразу главный аспект: Ту-22М3 в роли "бомбовоза" можно использовать только при полностью уничтоженном ПВО враге, чего, например, не смогли достичь россияне во время войны против Грузии в 2008 году, когда произошло первое в истории сбитие Ту-22М3.

"Чем же закончилась для российского Ту-22М3 в качестве носителя ракет Х-22 "встреча" с модернизированным С-200 ВСУ в апреле 2024 года — эти кадры мы все помним также", — говорится публикации.

Авторы публикации обращают внимание на "конвенционные" аспекты потери утраченного потенциала обороноспособности Украины в 2000-х годах.

The Military Balance за 2004-2005 годы напоминает, что тогда ВСУ имели в том числе 90 пусковых установок ОТРК "Точка-У", 72 пусковые установки ОТРК "Эльбрус" и 50 пусковых ракетного комплекса "Луна-М".

Падение российского Ту-22М3 утром 19 апреля 2024

Количество имеющихся танков на тот момент исчислялось почти в 3,8 тысячи, из них 2,2 тысячи – это Т-64. Кроме Ту-22М3 авиация ВСУ имела в строю 200 МиГ-29 и 60 Су-27, 71 бомбардировщик Су-24М и 63 штурмовика Су-25.

"Насколько в разы меньше был арсенал нашей страны, по сравнению с вышеописанным, к началу 2022 года – все данные и так есть в публичном доступе", — резюмируют авторы.

Напомним, что СМИ выяснили причины провала попыток с помощью Airbus Beluga заменить Ан-124 "Руслан" в логистике НАТО.

Также сообщалось, что украинский Leopard 1 выдержал более 10 попаданий.