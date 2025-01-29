"Перебуває в розшуку": ексзаступник Буковинської митниці після "бусифікації" втік з ТЦК

Юрій Терещук нібито скористався завантаженістю військово-лікарської комісії та переліз через паркан ТЦК.

Related video

Колишній заступник начальника Буковинської митниці Держмитслужби Юрій Терещук, якого перед входом до спортзалу у Луцьку затримали співробітники територіального центру комплектування і соціальної підтримки, втік під час проходження військово-лікарської комісії. Про це журналістам повідомили у Волинському ТЦК та СП.

"Задля встановлення військово-облікових даних військовозобов’язаний був доставлений до ТЦК та СП. Однак під час проходження військово-лікарської комісії, скориставшись завантаженістю лікарів та військовослужбовців, втік з місця проходження ВЛК через паркан", — йдеться у повідомленні.

В ТЦК підкреслили, що цей громадянин "надалі перебуває у розшуку" і зобовʼязаний прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних і проходження ВЛК.

Хто такий Юрій Терещук

Ексзаступника начальника Буковинської митниці Юрія Терещука двічі зі скандалом звільняли та поновлювали на посаді. Усе — через причетність до контрабанди. У 2021 році проти Юрія Терещука порушили дисциплінарне провадження та відсторонили від роботи.

Тоді голова Державної митної служби Павло Рябікін підписав наказ про порушення дисциплінарних проваджень стосовно 100 працівників служби, серед яких 17 — керівники митниць та митних постів. На Волині, зокрема, від роботи відсторонили 23 працівників.

Їх відсторонили від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони та листа Управління внутрішньої безпеки. Підстава — причетність і можлива участь у масштабних контрабандних схемах.

Також волинські ЗМІ вивчали декларації Терещука та зауважили, що всі статки були записані на його дружину Галину та тестя — колишнього прокурора Волинської області Андрія Гіля.

Юрій Терещук Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 січня журналіст Тарас Середич повідомив, що у Луцьку співробітники ТЦК затримали ексзаступника начальника Буковинської митниці Держмитслужби Юрія Терещука.

28 січня ЗМІ повідомляли, що мера Дрогобича оштрафували на 36 000 грн за невиконання плану мобілізації.