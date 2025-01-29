"Находится в розыске": экс-заместитель Буковинской таможни после "бусификации" сбежал из ТЦК

Юрий Терещук якобы воспользовался загруженностью военно-врачебной комиссии и перелез через забор ТЦК.

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Бывший заместитель начальника Буковинской таможни Гостаможслужбы Юрий Терещук, которого перед входом в спортзал в Луцке задержали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, сбежал во время прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом журналистам сообщили в Волынском ТЦК и СП.

"Для установления военно-учетных данных военнообязанный был доставлен в ТЦК и СП. Однако во время прохождения военно-врачебной комиссии, воспользовавшись загруженностью врачей и военнослужащих, сбежал с места прохождения ВВК через забор", — говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что этот гражданин "в дальнейшем находится в розыске" и обязан прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения учетных данных и прохождения ВВК.

Кто такой Юрий Терещук

Экс-заместителя начальника Буковинской таможни Юрия Терещука дважды со скандалом увольняли и восстанавливали в должности. Все — из-за причастности к контрабанде. В 2021 году против Юрия Терещука возбудили дисциплинарное производство и отстранили от работы.

Тогда председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин подписал приказ о возбуждении дисциплинарных производств в отношении 100 работников службы, среди которых 17 — руководители таможен и таможенных постов. На Волыни, в частности, от работы отстранили 23 работника.

Их отстранили от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета Национальной безопасности и обороны и письма Управления внутренней безопасности. Основание — причастность и возможное участие в масштабных контрабандных схемах.

Также волынские СМИ изучали декларации Терещука и заметили, что все состояние было записано на его жену Галину и тестя — бывшего прокурора Волынской области Андрея Гиля.

Юрий Терещук Фото: Скриншот

Напомним, 29 января журналист Тарас Середич сообщил, что в Луцке сотрудники ТЦК задержали экс-заместителя начальника Буковинской таможни Гостаможслужбы Юрия Терещука.

28 января СМИ сообщали, что мэра Дрогобыча оштрафовали на 36 000 грн за невыполнение плана мобилизации.