Небезпечний "футбольний м'яч": стартап XDOWN розробив оригінальний дрон PS Killer (фото)

Безпілотник PSK можна розгорнути буквально за лічені секунди, подібно до розіграшу в американському футболі — за принципом "схопив — увімкнув — кинув".

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Американська оборонна компанія XDOWN розробила новий легкий безпілотний літальний апарат P.S. Killer (PSK), призначений для швидкого розгортання в бойових умовах. Пристрій позиціонується як рішення "кинь і забудь" і орієнтований на підтримку сил спеціальних операцій (SOF) і контртерористичних місій. Про це пише Defence Blog.

Розробники стверджують, що дрон-камікадзе вирізняється граничною простотою і швидкістю розгортання. Зазначається, що боєприпас можна привести в боєготовність буквально за лічені секунди.

Іншими словами, принцип використання полягає в трьох словах — "схопив — увімкнув — кинув", за аналогією розіграшу м'яча в американському футболі.

Безпілотник PSK Фото: defence blog

Ключові особливості P.S. Killer

PSK має радіус дії понад 40 миль і розвиває швидкість до 250 км/год. Компактні розміри й можливість швидкого розгортання роблять його зручним для прихованого застосування в складній бойовій обстановці.

Розробники відзначають високу точність дрона, що особливо важливо для операцій у міських умовах. Крім того, інженери передбачили роботу безпілотника в рої, даючи змогу використовувати його для складних тактичних сценаріїв.

Безпілотник PSK Фото: defence blog

Особливу увагу творці PSK приділили мінімізації супутнього збитку — дрон може ефективно усувати загрози, з мінімальним ризиком пошкоджень цивільної інфраструктури.

Що стосується характеру використання, то безпілотник позиціонують як інструмент для полювання на особливо важливі цілі (HVT). Стверджується, що його передові можливості ідеально підходять для динамічних операцій сил спеціальних операцій, де критична кожна секунда.

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