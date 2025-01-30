Опасный "футбольный мяч": стартап XDOWN разработал оригинальный дрон PS Killer (фото)

Беспилотник PSK можно развернуть буквально за считанные секунды, подобно розыгрышу в американском футболе — по принципу "схватил — включил — бросил".

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Американская оборонная компания XDOWN разработала новый легкий беспилотный летательный аппарат P.S. Killer (PSK), предназначенный для быстрого развертывания в боевых условиях. Устройство позиционируется как решение "брось и забудь" и ориентировано на поддержку сил специальных операций (SOF) и контртеррористических миссий. Об этом пишет Defence Blog.

Разработчики утверждают, что дрон-камикадзе отличается предельной простотой и скоростью развертывания. Отмечается, что боеприпас можно привести в боеготовность буквально за считанные секунды.

Иными словами, принцип использование заключается в трех словах — "схватил — включил — бросил", по аналогии розыгрыша мяча в американском футболе.

Беспилотник PSK Фото: defence blog

Ключевые особенности P.S. Killer

PSK обладает радиусом действия более 40 миль и развивает скорость до 250 км/ч. Компактные размеры и возможность быстрого развертывания делают его удобным для скрытого применения в сложной боевой обстановке.

Разработчики отмечают высокую точность дрона что особенно важно для операций в городских условиях. Кроме того, инженеры предусмотрели работу беспилотника в рое, позволяя использовать его для сложных тактических сценариев.

Беспилотник PSK Фото: defence blog

Особое внимание создатели PSK уделили минимизации сопутствующего ущерба — дрон может эффективно устранять угрозы, с минимальным риском повреждений гражданской инфраструктуры.

Что касается характера использование, то беспилотник позиционируют как инструмент для охоты на особо важные цели (HVT). Утверждается, что его передовые возможности идеально подходят для динамичных операций сил специальных операций, где критична каждая секунда.

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Ранее сообщалось, что финская компания Insta вместе с украинскими специалистами разработали для украинской армии новый беспилотник Steel Eagle с увеличенным радиусом действия. Отмечалось, что три таких БПЛА способны уничтожить врага на территории размером с футбольное поле.