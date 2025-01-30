Для гвинтівки "Володар горизонту", що встановила світовий рекорд, налагодили випуск патронів (фото)

Раніше масовий випуск потужних патронів 12,7х114HL був сильно обмежений через важкодоступність в Україні з латунними гільзами в калібрі 14,5х114.

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Для української великокаліберної снайперської гвинтівки "Володар горизонту" налагодили виробництво патронів із полімерною гільзою. Про це пресслужба виробника повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Ця гвинтівка стріляє унікальним патроном 12,7 х114HL української розробки. Патрон являє собою кулю калібру 12,7 мм (.50 BMG) у перетиснутій гільзі патрона калібру 14,5×114 мм від кулемета КПВТ. Довжина патрона — 16 см.

Достатня кількість пороху в кулеметній гільзі радянського зразка дала змогу розігнати важку кулю до великої швидкості та передати їй достатню енергію для стабільного польоту на відстані понад 2000 метрів.

Однак масовий випуск потужних патронів 12,7х114HL був сильно обмежений через важкодоступність в Україні латунних гільз у калібрі 14,5х114. Тому для розв'язання цієї проблеми виробник залучив провідних українських спеціалістів, які працюють із високоміцними полімерами.

Патрон 12,7х114HL з полімерною гільзою

Також було успішно проведено серію дослідницьких робіт із проєктування та виготовлення нової полімерної гільзи до патрона 12,7х114HL з відповідними параметрами.

Полімерні гільзи для патронів 12,7х114HL

Зазначається, що гільза до гвинтівки "Володар горизонту" (Horizon's Lord) проєктувалася як одноразова, але більшість стріляних полімерних гільз після невеликого обтиску донної частини використовували повторно.

"Тепер з упевненістю можемо сказати: патронів 12,7х114HL буде дуже багато!" — зазначили представники компанії ТОВ "Володар горизонту".

Цими кулями уражають легкоброньовану техніку, вогневі точки противника і дозволяють протистояти ворожим снайперам.

Гвинтівка "Володар горизонту" доступна в однозарядному і магазинному варіантах і важить 15,7 кг або 17,0 кг відповідно. Довжина в розгорнутому вигляді — 1,82 м, зі складеним прикладом — 1,5 м.

Світовий рекорд

Снайпер В'ячеслав Ковальський, а також його напарник із гвинтівкою "Володар Горизонту"

У листопаді 2023 року український снайпер В'ячеслав Ковальський разом із напарником встановив світовий снайперський рекорд, ліквідувавши російського окупанта на відстані 3800 метрів.

Нагадаємо, що самохідна зенітна установка Gepard вважається найкращою системою проти російських БПЛА. Експерти пояснили, чому.

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