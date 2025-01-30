Для винтовки "Властелин горизонта", установившей мировой рекорд, наладили выпуск патронов (фото)

Прежде массовый выпуск мощных патронов 12,7х114HL был сильно ограничен из-за труднодоступности в Украине латунных гильзами в калибре 14,5х114.

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Для украинской крупнокалиберной снайперской винтовки "Властелин горизонта" наладили производство патронов с полимерной гильзой. Об этом пресс-служба производителя сообщила на своей странице в Facebook.

Эта винтовка стреляет уникальным патроном 12,7 х114HL украинской разработки. Патрон представляет собой шар калибра 12,7 мм (.50 BMG) в пережатой гильзе патрона калибра 14,5×114 мм от пулемета КПВТ. Длина патрона – 16 см.

Достаточное количество пороха в пулеметной гильзе советского образца позволило разогнать тяжелый шар до большой скорости и передать ему достаточную энергию для стабильного полета на расстоянии более 2000 метров.

Однако массовый выпуск мощных патронов 12,7х114HL был сильно ограничен из-за труднодоступности в Украине латунных гильз калибра 14,5х114. Поэтому для решения этой проблемы производитель привлек ведущих украинских специалистов, работающих с высокопрочными полимерами.

Патрон 12,7х114HL с полимерной гильзой

Также была успешно проведена серия исследовательских работ по проектированию и изготовлению новой полимерной гильзы к патрону 12,7х114HL с соответствующими параметрами.

Полимерные гильзы для патронов 12,7х114HL

Отмечается, что гильза к винтовке "Властелин горизонта" (Horizon’s Lord) проектировалась как одноразовая, но большинство стреляных полимерных гильз после небольшого обжима донной части использовались повторно.

"Теперь с уверенностью можем сказать: патронов 12,7х114HL будет очень много!" — отметили представители компании ООО "Властелин горизонта".

Этими пули поражают легкобронированную технику, огневые точки противника и позволяют противостоять вражеским снайперам.

Винтовка "Властелин горизонта" доступна в однозарядном и магазинном вариантах и ​​весит 15,7 кг или 17,0 кг соответственно. Длина в развернутом виде – 1,82 м, со сложенным примером – 1,5 м.

Мировой рекорд

Снайпер Вячеслав Ковальский, а также его напарник с винтовкой "Властелин Горизонта"

В ноябре 2023 года украинский снайпер Вячеслав Ковальский вместе с напарником установил мировой снайперский рекорд, ликвидировав российского оккупанта на расстоянии 3800 метров.

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