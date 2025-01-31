Битва за Покровськ: місто-привид на Донеччині — найважливіше у війні в Україні, — Independent
За словами журналістів, російські війська нещодавно вийшли на головну залізничну лінію, що з'єднує Покровськ зі стратегічно важливим логістичним вузлом — Дніпром, що ще більше обмежило шляхи постачання і збільшило ризик оточення. Ця подія знаменує собою критичний момент у війні, коли доля Покровська повисла на волосині.
Найважливіше шосе, що проходить через Покровськ, тепер перебуває в зоні досяжності російської артилерії та дронів, що змушує більшість транспортних засобів залишати головну дорогу і переміщатися небезпечними другорядними дорогами. Про це пише Independent.
Російські війська також нещодавно вийшли на головну залізничну лінію, що з'єднує Покровськ зі стратегічно важливим логістичним вузлом — Дніпром, що ще більше обмежило шляхи постачання і збільшило ризик оточення. За словами журналістів, ця подія знаменує собою критичний момент у війні, коли доля Покровська повисла на волосині.
"Ситуація загалом складна, противник постійно атакує пішки", — пояснив заступник командира 59-ї штурмової бригади ЗСУ на позивний "Фенікс", яка воює на Покровському напрямку.
Офіцер сказав, що у противника набагато більше піхоти та атакує він невеликими групами, готовими зазнавати надзвичайно високих втрат. При цьому вміло використовують ландшафт і погодні умови з поганою видимістю, щоб сховатися від дронів.
"Вдень і вночі вони просуваються вперед", — сказав Фенікс.
Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні, сказав, що завдяки транзитним шляхам Покровська, у разі його падіння, російські війська зможуть використати його як плацдарм для просування на північ або захід.
"Це готує російські війська до потенційного просування в Дніпропетровську область... далі за лінією фронту вони будують і ремонтують залізничні лінії. Потім вони зможуть перемістити свою власну логістику, і це дозволить просуватися далі на захід", — додав він.
Навіщо Росії Покровськ?
Контроль над містом, яке російські ЗМІ називають "воротами в Донецьк", дасть змогу ЗС РФ серйозно порушити українські лінії постачання уздовж східного фронту і посилити кампанію із захоплення Часового Яру, що розташований на пагорбі та відкриває потенційний контроль над більшою територією.
Обмеження доступу українських військових до дорожньої мережі в цьому районі ускладнить для ЗСУ утримання ділянок території по обидва боки від Покровська. Російські війська, згідно з інформацією з відкритих джерел, намагаються взяти місто в кліщі з південного сходу і південного заходу.
Представник ЗСУ Віктор Трегубов сказав, що росіяни намагаються обійти й оточити Покровськ із заходу.
За його словами, застосовується тактика, що відрізняється від підходу до взяття попередніх великих міських районів, де переважно були фронтальні атаки й вуличні бої.
"Схоже, що, можливо, вперше вони почали берегти свій особовий склад", — сказав він.
Три аналітики, з якими поспілкувалося агентство Reuters, сказали, що в разі захоплення міста в Росії буде два основні варіанти просування по осі битви за Покровськ. Перший — на захід, у малонаселені рівнини Дніпропетровської області, які слабко укріплені й пропонують Києву мало природних або міських перешкод для оборони.
Другий — наступ на північ, у щільнішу мережу промислових міст, через які буде складніше пройти, але які дадуть змогу Москві чинити тиск на Краматорськ і Слов'янськ, два найбільші з тих, що залишилися під контролем України, міста в Донецькій області.
Покровський напрямок: нова тактика російських військ
"Фенікс" сказав, що росіяни нещодавно почали використовувати нову тактику — відправляти піхотні загони з трьох або чотирьох осіб углиб території, щоб влаштовувати засідки на українських солдатів і техніку, використовуючи протитанкові міни.
Він додав, що загалом атаки стали трохи менш інтенсивними за останній місяць, і що Росія вистрілювала менше артилерії, ніж шість місяців тому.
Пасі Паройнен, фінський аналітик з Black Bird Group, сказав, що Україна ледве відбиває невеликі піхотні атаки Росії, тому що у неї недостатньо власних сил для всебічного прикриття лінії фронту. Київ зіткнувся з давніми проблемами набору і мобілізації, і торік спостерігалося зростання кількості дезертирів і втеч солдатів з виснажених, втомлених сил.
"Українським підрозділам просто не вистачає піхоти", — пояснив Паройнен.
Нагадаємо, що британське видання The Guardian пише про "кризу дезертирства" в українській армії.
Також повідомлялося, що якими можуть бути напрямки наступу РФ після окупації Покровська.