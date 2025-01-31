Битва за Покровськ: місто-привид на Донеччині — найважливіше у війні в Україні, — Independent

За словами журналістів, російські війська нещодавно вийшли на головну залізничну лінію, що з'єднує Покровськ зі стратегічно важливим логістичним вузлом — Дніпром, що ще більше обмежило шляхи постачання і збільшило ризик оточення. Ця подія знаменує собою критичний момент у війні, коли доля Покровська повисла на волосині.

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Найважливіше шосе, що проходить через Покровськ, тепер перебуває в зоні досяжності російської артилерії та дронів, що змушує більшість транспортних засобів залишати головну дорогу і переміщатися небезпечними другорядними дорогами. Про це пише Independent.

Російські війська також нещодавно вийшли на головну залізничну лінію, що з'єднує Покровськ зі стратегічно важливим логістичним вузлом — Дніпром, що ще більше обмежило шляхи постачання і збільшило ризик оточення. За словами журналістів, ця подія знаменує собою критичний момент у війні, коли доля Покровська повисла на волосині.

"Ситуація загалом складна, противник постійно атакує пішки", — пояснив заступник командира 59-ї штурмової бригади ЗСУ на позивний "Фенікс", яка воює на Покровському напрямку.

Офіцер сказав, що у противника набагато більше піхоти та атакує він невеликими групами, готовими зазнавати надзвичайно високих втрат. При цьому вміло використовують ландшафт і погодні умови з поганою видимістю, щоб сховатися від дронів.

"Вдень і вночі вони просуваються вперед", — сказав Фенікс.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні, сказав, що завдяки транзитним шляхам Покровська, у разі його падіння, російські війська зможуть використати його як плацдарм для просування на північ або захід.

"Це готує російські війська до потенційного просування в Дніпропетровську область... далі за лінією фронту вони будують і ремонтують залізничні лінії. Потім вони зможуть перемістити свою власну логістику, і це дозволить просуватися далі на захід", — додав він.

Навіщо Росії Покровськ?

Контроль над містом, яке російські ЗМІ називають "воротами в Донецьк", дасть змогу ЗС РФ серйозно порушити українські лінії постачання уздовж східного фронту і посилити кампанію із захоплення Часового Яру, що розташований на пагорбі та відкриває потенційний контроль над більшою територією.

Обмеження доступу українських військових до дорожньої мережі в цьому районі ускладнить для ЗСУ утримання ділянок території по обидва боки від Покровська. Російські війська, згідно з інформацією з відкритих джерел, намагаються взяти місто в кліщі з південного сходу і південного заходу.

Представник ЗСУ Віктор Трегубов сказав, що росіяни намагаються обійти й оточити Покровськ із заходу.

Українські захисники на модернізованій бронетехніці радянських часів

За його словами, застосовується тактика, що відрізняється від підходу до взяття попередніх великих міських районів, де переважно були фронтальні атаки й вуличні бої.

"Схоже, що, можливо, вперше вони почали берегти свій особовий склад", — сказав він.

Три аналітики, з якими поспілкувалося агентство Reuters, сказали, що в разі захоплення міста в Росії буде два основні варіанти просування по осі битви за Покровськ. Перший — на захід, у малонаселені рівнини Дніпропетровської області, які слабко укріплені й пропонують Києву мало природних або міських перешкод для оборони.

Другий — наступ на північ, у щільнішу мережу промислових міст, через які буде складніше пройти, але які дадуть змогу Москві чинити тиск на Краматорськ і Слов'янськ, два найбільші з тих, що залишилися під контролем України, міста в Донецькій області.

Покровський напрямок: нова тактика російських військ

"Фенікс" сказав, що росіяни нещодавно почали використовувати нову тактику — відправляти піхотні загони з трьох або чотирьох осіб углиб території, щоб влаштовувати засідки на українських солдатів і техніку, використовуючи протитанкові міни.

Він додав, що загалом атаки стали трохи менш інтенсивними за останній місяць, і що Росія вистрілювала менше артилерії, ніж шість місяців тому.

Пасі Паройнен, фінський аналітик з Black Bird Group, сказав, що Україна ледве відбиває невеликі піхотні атаки Росії, тому що у неї недостатньо власних сил для всебічного прикриття лінії фронту. Київ зіткнувся з давніми проблемами набору і мобілізації, і торік спостерігалося зростання кількості дезертирів і втеч солдатів з виснажених, втомлених сил.

"Українським підрозділам просто не вистачає піхоти", — пояснив Паройнен.

Нагадаємо, що британське видання The Guardian пише про "кризу дезертирства" в українській армії.

Також повідомлялося, що якими можуть бути напрямки наступу РФ після окупації Покровська.