Битва за Покровск: город-призрак в Донецкой области — самый важным в войне в Украине, — Independent

По словам журналистов, российские войска недавно вышли на главную железнодорожную линию, соединяющую Покровск со стратегически важным логистическим узлом — Днепром, что еще больше ограничило пути снабжения и увеличило риск окружения. Это событие знаменует собой критический момент в войне, когда судьба Покровска повисла на волоске.

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Важнейшее шоссе, проходящее через Покровск, теперь находится в зоне досягаемости российской артиллерии и беспилотников, что вынуждает большинство транспортных средств покидать главную дорогу и перемещаться по опасным второстепенным дорогам. Об этом пишет Independent.

Российские войска также недавно вышли на главную железнодорожную линию, соединяющую Покровск со стратегически важным логистическим узлом — Днепром, что еще больше ограничило пути снабжения и увеличило риск окружения. По словам журналистов, это событие знаменует собой критический момент в войне, когда судьба Покровска повисла на волоске.

"Ситуация в целом сложная, противник постоянно атакует пешком", — объяснил заместитель командира 59-й штурмовой бригады ВСУ с позывным "Феникс", которая воюет на Покровском направлении.

Офицер сказал, что у противника гораздо больше пехоты и атакует он небольшими группами, готовыми нести чрезвычайно высокие потери. При этом умело используют ландшафт и погодные условия с плохой видимостью, чтобы спрятаться от дронов.

"Днем и ночью они продвигаются вперед", — сказал Феникс.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне, сказал, что благодаря транзитным путям Покровска, в случае его падения, российские войска смогут использовать его в качестве плацдарма для продвижения на север или запад.

"Это готовит российские войска к потенциальному продвижению в Днепропетровскую область… дальше за линией фронта они строят и ремонтируют железнодорожные линии. Затем они смогут переместить свою собственную логистику, и это позволит им продвигаться дальше на запад", — добавил он.

Зачем России Покровск?

Контроль над городом, который российские СМИ называют "воротами в Донецк", позволит ВС РФ серьезно нарушить украинские линии снабжения вдоль восточного фронта и усилить кампанию по захвату Часового Яра, который находится на возвышенности и открывает потенциальный контроль над более обширной территорией.

Ограничение доступа украинских военных к дорожной сети в этом районе затруднит для ВСУ удержание участков территории по обе стороны от Покровска. Российские войска, согласно информации из открытых источников, пытаются взять город в клещи с юго-востока и юго-запада.

Представитель ВСУ Виктор Трегубов сказал, что россияне пытаются обойти и окружить Покровск с запада.

Украинские защитники на модернизированной бронетехнике советских времен

По его словам, применяется тактика, отличающаяся от подхода к взятию предыдущих крупных городских районов, где по-преимуществу были фронтальные атаки и уличные бои.

"Похоже, что, возможно, впервые они начали беречь свой личный состав", — сказал он.

Три аналитика, с которыми пообщалось агентство Reuters, сказали, что в случае захвата города у России будет два основных варианта продвижения по оси битвы за Покровск.

Первый — на запад, в малонаселенные равнины Днепропетровской области, которые слабо укреплены и предлагают Киеву мало естественных или городских препятствий для обороны.

Второй — наступление на север, в более плотную сеть промышленных городов, через которые будет сложнее пройти, но которые позволят Москве оказать давление на Краматорск и Славянск, два крупнейших из оставшихся под контролем Украины города в Донецкой области.

Покровское направление: новая тактика российских войск

"Феникс" сказал, что россияне недавно начали использовать новую тактику — отправлять пехотные отряды из трех или четырех человек вглубь территории, чтобы устраивать засады на украинских солдат и технику, используя противотанковые мины.

Он добавил, что в целом атаки стали немного менее интенсивными за последний месяц, и что Россия выстреливала меньше артиллерии, чем шесть месяцев назад.

Паси Паройнен, финский аналитик из Black Bird Group, сказал, что Украина с трудом отбивает небольшие пехотные атаки России, потому что у нее недостаточно собственных сил для всестороннего прикрытия линии фронта. Киев столкнулся с давними проблемами набора и мобилизации, и в прошлом году наблюдался рост числа дезертиров и побегов солдат из истощенных, уставших сил.

"Украинским подразделениям попросту не хватает пехоты", — объяснил Паройнен.

Напомним, что британское издание The Guardian пишет о "кризисе дезертирства" в украинской армии.

Также сообщалось, что какими могут быть направления наступления РФ после оккупации Покровска.