За ухилення від мобілізації суди найчастіше садять у в'язницю: адвокатка назвала причину

Юристка Лідія Карплюк зазначила, що суди за ухилення від мобілізації дуже рідко ухвалюють рішення про звільнення від відбування покарання з іспитовим строком. Це можливо у випадку, коли особа на момент розгляду справи проходить службу у ЗСУ.

Related video

За ухилення від мобілізації більшість судів виносять реальні терміни позбавлення волі. Про це "РБК-Україна" розповіла адвокатка, партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк з посиланням на судові рішення щодо ухилення від мобілізації.

Вона зазначила, що основним мотивом таких рішень є те, що захист державного суверенітету та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком кожного громадянина, особливо в умовах військової агресії. Суди зазначають, що кримінальне покарання має на меті не тільки покарати, а й запобігти вчиненню подібних правопорушень у майбутньому.

Лідія Карплюк додала, що в окремих випадках суд може ухвалити рішення про звільнення від відбування покарання з іспитовим строком. Такі випадки можливі, коли особа після порушення кримінальної справи все ж виконала свій військовий обов’язок і на момент судового розгляду проходить службу у Збройних силах України.

Адвокатка розповіла, що відповідно до ст. 65 Конституції України та профільних законів особи повинні виконувати свій військовий обов'язок. Відповідальність за його невиконання настає за умови, що особа:

не має законних підстав для відстрочки або звільнення від служби;

отримала мобілізаційний наказ;

свідомо ухилилася від виконання військового обов’язку.

Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації або в особливий період (стаття 336 Кримінального кодексу України) карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Лідія Карплюк наголосила, що кримінальна відповідальність настає лише в разі, якщо особа отримала офіційний виклик (мобілізаційне розпорядження або так звану "бойову повістку") та умисно не прибула у визначений час і місце для відправки до Збройних сил України.

Раніше заступниця начальника Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Лариса Козак розповідала, чи можуть затримувати за порушення правил мобілізації. Вона зазначила, що разі злісної непокори поліція має право затримати особу на три години, а в деяких випадках цей термін може бути збільшений до трьох діб.

Нагадаємо, що в Україні оновили правила мобілізації. Військовозобов'язаних, які прибули до ТЦК для уточнення даних, можуть одразу направити на медогляд, без вручення окремої повістки.