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Военный Фокус

За уклонение от мобилизации суды чаще всего сажают в тюрьму: адвокат назвала причину

Мобилизация, уклонение от мобилизации, тюрьма, лишение свободы
Фото: freepik | Юрист рассказала, почему суды используют лишение свободы для тех, кто уклоняется от мобилизации (иллюстративное фото)

Юрист Лидия Карплюк отметила, что суды за уклонение от мобилизации очень редко принимают решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком. Это возможно в случае, когда лицо на момент рассмотрения дела проходит службу в ВСУ.

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За уклонение от мобилизации большинство судов выносят реальные сроки лишения свободы. Об этом "РБК-Украина" рассказала адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк со ссылкой на судебные решения по уклонению от мобилизации.

Она отметила, что основным мотивом таких решений является то, что защита государственного суверенитета и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью каждого гражданина, особенно в условиях военной агрессии. Суды отмечают, что уголовное наказание имеет целью не только наказать, но и предотвратить совершение подобных правонарушений в будущем.

Лидия Карплюк добавила, что в отдельных случаях суд может принять решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком. Такие случаи возможны, когда лицо после возбуждения уголовного дела все же выполнило свой воинский долг и на момент судебного разбирательства проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Адвокат рассказала, что в соответствии со ст. 65 Конституции Украины и профильных законов лица должны выполнять свой воинский долг. Ответственность за его невыполнение наступает при условии, что лицо:

  • не имеет законных оснований для отсрочки или освобождения от службы;
  • получила мобилизационный приказ;
  • сознательно уклонилась от выполнения воинского долга.

Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации или в особый период (статья 336 Уголовного кодекса Украины) наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Лидия Карплюк подчеркнула, что уголовная ответственность наступает только в случае, если лицо получило официальный вызов (мобилизационное распоряжение или так называемую "боевую повестку") и умышленно не прибыло в определенное время и место для отправки в Вооруженные силы Украины.

Ранее заместитель начальника Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Лариса Козак рассказывала, могут ли задерживать за нарушение правил мобилизации. Она отметила, что в случае злостного неповиновения полиция имеет право задержать человека на три часа, а в некоторых случаях этот срок может быть увеличен до трех суток.

Напомним, что в Украине обновили правила мобилизации. Военнообязанных, прибывших в ТЦК для уточнения данных, могут сразу направить на медосмотр, без вручения отдельной повестки.