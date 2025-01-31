За уклонение от мобилизации суды чаще всего сажают в тюрьму: адвокат назвала причину

Юрист Лидия Карплюк отметила, что суды за уклонение от мобилизации очень редко принимают решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком. Это возможно в случае, когда лицо на момент рассмотрения дела проходит службу в ВСУ.

Related video

За уклонение от мобилизации большинство судов выносят реальные сроки лишения свободы. Об этом "РБК-Украина" рассказала адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк со ссылкой на судебные решения по уклонению от мобилизации.

Она отметила, что основным мотивом таких решений является то, что защита государственного суверенитета и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью каждого гражданина, особенно в условиях военной агрессии. Суды отмечают, что уголовное наказание имеет целью не только наказать, но и предотвратить совершение подобных правонарушений в будущем.

Лидия Карплюк добавила, что в отдельных случаях суд может принять решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком. Такие случаи возможны, когда лицо после возбуждения уголовного дела все же выполнило свой воинский долг и на момент судебного разбирательства проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Адвокат рассказала, что в соответствии со ст. 65 Конституции Украины и профильных законов лица должны выполнять свой воинский долг. Ответственность за его невыполнение наступает при условии, что лицо:

не имеет законных оснований для отсрочки или освобождения от службы;

получила мобилизационный приказ;

сознательно уклонилась от выполнения воинского долга.

Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации или в особый период (статья 336 Уголовного кодекса Украины) наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Лидия Карплюк подчеркнула, что уголовная ответственность наступает только в случае, если лицо получило официальный вызов (мобилизационное распоряжение или так называемую "боевую повестку") и умышленно не прибыло в определенное время и место для отправки в Вооруженные силы Украины.

Ранее заместитель начальника Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Лариса Козак рассказывала, могут ли задерживать за нарушение правил мобилизации. Она отметила, что в случае злостного неповиновения полиция имеет право задержать человека на три часа, а в некоторых случаях этот срок может быть увеличен до трех суток.

Напомним, что в Украине обновили правила мобилизации. Военнообязанных, прибывших в ТЦК для уточнения данных, могут сразу направить на медосмотр, без вручения отдельной повестки.