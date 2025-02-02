В Курській області підірвався на міні російський віцегубернатор: що про нього відомо

Сергій Єфремов пішов на війну проти України у 2022 році. Він був організатором і командиром російського добровольчого загону "Тигр".

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В Курській області підірвався на міні віцегубернатор Приморського краю Росії Сергій Єфремов, який був командиром добровольчого загону БАРС-22 "Тигр". Про це 2 лютого повідомив губернатор Приморського краю РФ Олег Кожемяко.

Губернатор сказав, що Єфремов загинув, "повертаючись із бойового завдання".

Російський Telegram-канал Mash пише, що 2 лютого в Курській області наїхав на міну та підірвався автомобіль ЗС РФ. Серед загиблих були двоє офіцерів, один із них — Єфремов.

Що відомо про Сергія Єфремова

У червні 2022 року він разом із Кожемяко організував загін "Тигр" на базі 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У лютому 2024 року очільник регіону Олег Кожемяко призначив Єфремова віцегубернатором. Він опікувався питаннями внутрішньої політики, повідомляє інший російський Telegram-канал Baza.

Сергій Єфремов в лютому 2024 року був призначений війегубернатором Приморського краю Фото: Интерфакс

За інформацією російського пропагандистського інформагентства "Интерфакс", Єфремов працював першим заступником голови Уссурійського міського округу та заступником голови Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту Росії з економіки та фінансів.

Донецькі бойовики нагородили його орденом "Герой ДНР".

Командир окупантського добровольчого загону мав військову освіту, навчався у Десантному Рязанському училищі. Був одружений, мав чотирьох дітей.

Нагадаємо, 30 січня партизанський рух "Атеш" розповів, що військові ЗС РФ втопились разом з БТР у Херсонській області, коли готувалися до переправи через Дніпро.

Аналітики Deep State 29 січня повідомляли, що військовослужбовці Сил оборони знищили скупчення росіян на Покровському напрямку, завадивши їм провести штурм.