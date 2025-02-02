В Курской области подорвался на мине российский вице-губернатор: что о нем известно

Сергей Ефремов пошел на войну против Украины в 2022 году. Он был организатором и командиром российского добровольческого отряда "Тигр".

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В Курской области подорвался на мине вице-губернатор Приморского края России Сергей Ефремов, который был командиром добровольческого отряда БАРС-22 "Тигр". Об этом 2 февраля сообщил губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко.

Губернатор сказал, что Ефремов погиб, "возвращаясь с боевого задания".

Российский Telegram-канал Mash пишет, что 2 февраля в Курской области наехал на мину и подорвался автомобиль ВС РФ. Среди погибших были двое офицеров, один из них — Ефремов.

Что известно о Сергее Ефремове

В июне 2022 года он вместе с Кожемяко организовал отряд "Тигр" на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В феврале 2024 года глава региона Олег Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором. Он занимался вопросами внутренней политики, сообщает другой российский Telegram-канал Baza.

Сергей Ефремов в феврале 2024 года был назначен виегубернатором Приморского края Фото: Интерфакс

По информации российского пропагандистского информагентства "Интерфакс", Ефремов работал первым заместителем главы Уссурийского городского округа и заместителем председателя Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России по экономике и финансам.

Донецкие боевики наградили его орденом "Герой ДНР".

Командир оккупантского добровольческого отряда имел военное образование, учился в Десантном Рязанском училище. Был женат, имел четырех детей.

Напомним, 30 января партизанское движение "Атеш" рассказало, что военные ВС РФ утонули вместе с БТР в Херсонской области, когда готовились к переправе через Днепр.

Аналитики Deep State 29 января сообщали, что военнослужащие Сил обороны уничтожили скопление россиян на Покровском направлении, помешав им провести штурм.