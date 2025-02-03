Встановлено особу воїна, якому ЗС РФ відтяли голову, — Добросердов

Зараз слідчі з’ясовують обставин події і встановлюють місцезнаходження тіла та інші важливі деталі, повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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2 лютого українські мережі облетіли жахливі фото, яке оприлюднили росіяни. Вони показали відтяту голову українського захисника. Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов заявив, що вже попередньо встановлено особу українського військовослужбовця.

"У мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця. Повідомляємо, що завдяки проведеним заходам працівниками Управління попередньо вдалося встановити особу загиблого. Національну поліцію України вже поінформовано для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей", — повідомив він.

Він зазначив, що з цього приводу також поінформовано Офіс Генерального прокурора.

Артур Добросердов закликав утриматися від поширення неперевірених відомостей та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що раніше на Донеччині ЗС РФ розстріляли українських захисників. Головним виконавцем страти виявився російський наркоман, який називає себе віруючою людиною.

23 січня повідомлялося, що на Донеччині російські окупанти захопили в полон шістьох українських захисників і розстріляли їх пострілом у спину.