Установлена личность воина, которому ВС РФ отрезали голову, — Добросердов

Сейчас следователи выясняют обстоятельств происшествия и устанавливают местонахождение тела и другие важные детали, сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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2 февраля украинские сети облетели ужасные фото, которое обнародовали россияне. Они показали отсеченную голову украинского защитника. Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов заявил, что уже предварительно установлена личность украинского военнослужащего.

"В сети распространяются фотоматериалы с вражеских информационных ресурсов, на которых зафиксировано изображение с отсеченной головой украинского военнослужащего. Сообщаем, что благодаря проведенным мероприятиям работниками Управления предварительно удалось установить личность погибшего. Национальная полиция Украины уже проинформирована для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий с целью выяснения обстоятельств происшествия, установления местонахождения тела и других важных деталей", — сообщил он.

Он отметил, что по этому поводу также проинформирован Офис Генерального прокурора.

Артур Добросердов призвал воздержаться от распространения непроверенных сведений и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что ранее в Донецкой области ВС РФ расстреляли украинских защитников. Главным исполнителем казни оказался российский наркоман, который называет себя верующим человеком.

23 января сообщалось, что в Донецкой области российские оккупанты захватили в плен шестерых украинских защитников и расстреляли их выстрелом в спину.