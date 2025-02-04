Командувач ОК "Південь" Шаповалов йде з посади: подробиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бригадний генерал працюватиме з партнерами у Німеччині.

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Командувач оперативного командування "Південь" Геннадій Шаповалов залишає свою посаду. Про це повідомили на сторінці оперативного командування у "Фейсбук".

"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" — потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України! Вдячний кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту Української держави", — звернувся Шаповалов до побратимів.

Він висловив переконання, що українські захисники і далі будуть гідно виконувати свій військовий обов’язок заради наближення української Перемоги.

19 січня президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні до українського народу заявляв, що бригадний генерал Шаповалов працюватиме з партнерами України у Вісбадені, Німеччина. За словами президента, головним завданням генерала стане координація безпекової допомоги Україні.

Генерал Геннадій Шаповалов: що відомо

Геннадій Шаповалов народився 1978 року на Кіровоградщині. 2000 року закінчив Інститут танкових військ Харківського державного політехнічного університету, 2012 — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України (обидва — з відзнаками), Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії" та Воєнний коледж армії США.

Геннадій Шаповалов

Пройшов усі щаблі військової служби від командира танкового взводу до командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

16 квітня 2024 року призначений командувачем військ оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, що 8 листопада 2024 року повідомлялося, що генерал-майор Дмитро Марченко, який успішно обороняв Миколаїв від російських загарбників у 2022 році, написав заяву на звільнення. Наразі він проходить лікування.

Також повідомлялося, що за знущання з курсантів з посади звільнили начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука.