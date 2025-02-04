Командувач ОК "Південь" Шаповалов йде з посади: подробиці
Президент України Володимир Зеленський заявив, що бригадний генерал працюватиме з партнерами у Німеччині.
Командувач оперативного командування "Південь" Геннадій Шаповалов залишає свою посаду. Про це повідомили на сторінці оперативного командування у "Фейсбук".
"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" — потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України! Вдячний кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту Української держави", — звернувся Шаповалов до побратимів.
Він висловив переконання, що українські захисники і далі будуть гідно виконувати свій військовий обов’язок заради наближення української Перемоги.
19 січня президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні до українського народу заявляв, що бригадний генерал Шаповалов працюватиме з партнерами України у Вісбадені, Німеччина. За словами президента, головним завданням генерала стане координація безпекової допомоги Україні.
Генерал Геннадій Шаповалов: що відомо
Геннадій Шаповалов народився 1978 року на Кіровоградщині. 2000 року закінчив Інститут танкових військ Харківського державного політехнічного університету, 2012 — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України (обидва — з відзнаками), Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії" та Воєнний коледж армії США.
Пройшов усі щаблі військової служби від командира танкового взводу до командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
16 квітня 2024 року призначений командувачем військ оперативного командування "Південь".
Нагадаємо, що 8 листопада 2024 року повідомлялося, що генерал-майор Дмитро Марченко, який успішно обороняв Миколаїв від російських загарбників у 2022 році, написав заяву на звільнення. Наразі він проходить лікування.
Також повідомлялося, що за знущання з курсантів з посади звільнили начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука.