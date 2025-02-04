Командующий ОК "Юг" Шаповалов уходит с должности: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бригадный генерал будет работать с партнерами в Германии.

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Командующий оперативного командования "Юг" Геннадий Шаповалов покидает свою должность. Об этом сообщили на странице оперативного командования в "Фейсбук".

"Имел честь быть командующим войсками оперативного командования "Юг" — мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины на всех направлениях. Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды профессионалов-управленцев, настоящих воинов и истинных патриотов Украины! Благодарен каждому и каждой за преданность и силу духа, за добросовестную службу и плодотворное сотрудничество в деле защиты Украинского государства", — обратился Шаповалов к собратьям.

Он выразил убеждение, что украинские защитники и дальше будут достойно выполнять свой воинский долг ради приближения украинской Победы.

19 января президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении к украинскому народу заявлял, что бригадный генерал Шаповалов будет работать с партнерами Украины в Висбадене, Германия. По словам президента, главной задачей генерала станет координация помощи Украине в сфере безопасности.

Генерал Геннадий Шаповалов: что известно

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году на Кировоградщине. В 2000 году окончил Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета, 2012 — Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины (оба — с отличием), Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и Военный колледж армии США.

Геннадий Шаповалов

Прошел все ступени военной службы от командира танкового взвода до командира 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

16 апреля 2024 года назначен командующим войсками оперативного командования "Юг".

Напомним, что 8 ноября 2024 года сообщалось, что генерал-майор Дмитрий Марченко, который успешно оборонял Николаев от российских захватчиков в 2022 году, написал заявление на увольнение. Сейчас он проходит лечение.

Также сообщалось, что за издевательства над курсантами с должности уволили начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука.