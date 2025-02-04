З кліткою на башті: 47-та ОМБр показала ґратчастий варіант броні БМП М2 Bradley (відео)

На башті бронемашини значиться емблема бригади. Своєю чергою, збройні сили США проводять модернізацію системи для підвищення виживаності екіпажу і машини на полі бою.

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Бійці ЗСУ з 47-ї окремої механізованої бригади продемонстрували один із варіантів решітчастого бронювання БМП Bradley. Відео опубліковано у Telegram-каналі In Factum.

47-та ОМБр показала ґратчастий варіант броні БМП М2 Bradley

"Особливу увагу привертає клітка на вежі з емблемою бригади", — йдеться в публікації

Модернізація Bradley

Зі свого боку, збройні сили США зробили значний крок у напрямку модернізації БМП Bradley. 20 січня стало відомо, що на полігоні Юма в штаті Аризона провели випробування передового базового комплекту системи захисту машини (VBK). Це ключова інновація для підвищення виживаності екіпажу і машини на полі бою.

Знамениті БМП Bradley отримають нову систему захисту: у чому суть модернізації

Нагадаємо, що РФ готує на експорт "новий" ЗРК "Крона-Е". За словами експертів з Defense Express, насправді йдеться про комплекс "Сосна", якого все ще немає на озброєнні російських військ. Судячи з усього, концерн "Калашников" вирішив провести ребрендинг свого "довгобуду".

Також повідомлялося, що, за даними Генштабу ЗСУ від 4 січня, Сили оборони України вибили росіян із кількох позицій на Куп'янському напрямку.