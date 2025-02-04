С клеткой на башне: 47-я ОМБр показала решетчатый вариант брони БМП М2 Bradley (видео)

На башне бронемашины значится эмблема бригады. В свою очередь, вооруженные силы США проводят модернизацию системы для повышения выживаемости экипажа и машины на поле боя.

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Бойцы ВСУ из 47-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали один из вариантов решетчатого бронирования БМП Bradley. Видео опубликовано в Telegram-канале In Factum.

47-я ОМБр показала решетчатый вариант брони БМП М2 Bradley

"Особое внимание привлекает клетка на башне с эмблемой бригады", — говорится в публикации

Модернизация Bradley

В свою очередь, вооруженные силы США сделали значительный шаг в направлении модернизации БМП Bradley. 20 января стало известно, что на полигоне Юма в штате Аризона провели испытания передового базового комплекта системы защиты машины (VBK). Это ключевая инновация для повышения выживаемости экипажа и машины на поле боя.

Знаменитые БМП Bradley получат новую систему защиты: в чем суть модернизации

Напомним, что РФ готовит на экспорт "новый" ЗРК "Крона-Э". По словам экспертов из Defense Express, на самом деле речь идет о комплексе "Сосна", которого все еще нет на вооружении российских войск. Судя по всему, концерн "Калашников" решил провести ребрендинг своего "долгостроя".

Также сообщалось, что, по данным Генштаба ВСУ от 4 января, Силы обороны Украины выбили россиян с нескольких позиций на Купянском направлении.