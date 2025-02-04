В Ірані винайшли реактивний дрон-мисливець на літаки: чи застосуємо досвід для України (відео)

Американські фахівці дійшли висновку, що захоплена ракета призначена для ураження повітряних цілей. Ймовірно, спираючись на документацію, виробу присвоїли лаконічну назву "358 SAM", або "зенітна ракета 358".

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Дебютний запуск загадкової ракети 358 відбувся у спустошеному громадянською війною Ємені. Від початку війни шість із восьми єменських бригад ППО було "захоплено" або вони самовільно стали на бік хуситів, що дало змогу повстанцям організувати потужне прикриття наземних сил. Про це пише портал Militarnyi.

Зенітні частини колишніх єменських військ були оснащені досить небезпечними радянськими системами "Куб", "Стріла-10", С-125, а також старішими С-75. Вони могли стати серйозною перешкодою, тому початком вторгнення в Ємен стала масована повітряна операція, пріоритетом якої було знищення ворожих засобів ППО.

Для завдання ударів Арабська коаліція розгорнула понад сотню винищувачів, які за місяць здійснили понад 2500 бойових вильотів. Найбільші скупчення зенітних засобів на захопленій авіабазі поблизу столиці Сана та кількох колишніх частин ЗС Ємену були знищені під час нальотів у перші дні.

Палаючий радар зенітного комплексу С-125 в Ємені, 28 березня 2015 року

Хусити гостро потребували засобів, які б захистили небо від коаліційної авіації, але фізично не могли отримати контрабандними шляхами повноцінні зенітні ракетні комплекси з Ірану.

Необхідне рішення з'явилося 2019 року: увечері 20 серпня американський дрон MQ-9 Reaper збили над провінцією Дамар у Ємені. Спікер хуситів Яхья Сарія повідомив, що безпілотник збила ракета, яку виготовили місцеві.

Ситуація прояснилася три місяці потому, коли американський військово-морський флот перехопив партію контрабандного озброєння в Аравійському морі. Призначений для єменських хуситів вантаж, крім звичної зброї, містив три ракети невідомого призначення.

Дослідивши елементи ракети та загальну конструкцію, американські фахівці дійшли висновку, що захоплена ракета призначена для ураження повітряних цілей. Ймовірно, спираючись на документацію, виробу було присвоєно лаконічну назву "358 SAM", або "зенітна ракета 358".

Захоплений зразок іранської ракети 358

Новим зенітним комплексом виявився іранський баражувальний боєприпас із реактивним рідиннопаливним двигуном та інфрачервоною голівкою самонаведення, що не потребує підсвічування цілей складними радіолокаційними системами. Компактна ракета могла запускатися з примітивної пускової установки.

Платою за простоту конструкції стала невисока дозвукова швидкість ракети, а також сумнівна ефективність: для ураження цілі ракету запускають у повітря, після чого вона починає кружляти, доки ГСН не захопить теплоконтрастну ціль або в баках не закінчиться пальне.

Утім, іранська розробка стала дієвим засобом протиповітряної оборони, яким хусити змогли завдати шкоди висотній авіації противника. Уже наступного року бойовики Ансар Аллах збили розвідувально-ударний безпілотник CH-4В повітряних сил Саудівської Аравії.

Через два місяці хусити збили ще один CH-4В. Ці повітряні засоби стали "першими ластівками" в серії з майже десятка збитих дронів у регіоні. Відтоді було збито дрони аналогічного класу Wing Loong II, MQ-9 Reaper і MQ-1 Predator.

Успіх ракети 358 в асиметричній війні дав поштовх до масштабування. Використовуючи простоту і компактність засобу, Іран почав насичувати новою зброєю союзні терористичні угруповання по всьому світу. Уже за рік ракета 358 використовувалася в Сирії, готові до застосування зразки були знайдені поблизу американської авіабази "Аль-Харір" в Іраку.

Можливості для України

Українська армія переживає гостру кризу армійських засобів ППО: в їхній основі — ПЗРК і залишки радянських "Стріла-10" і "Оса", які не здатні повноцінно захистити війська на передовій. Головною причиною цього явища стала активна робота російських розрахунків БПЛА, які займаються пошуком і ураженням важливих цілей за допомогою дронів, що баражують.

Іранський досвід може частково відшкодувати потреби Сил оборони. Реактивний баражувальний боєприпас може працювати на великі відстані без габаритних пускових установок і дорогих радарів. Їхнє розміщення та чергування можуть бути непомітними для ворога.

У концепції ракети 358 є низка переваг перед традиційними зенітними перехоплювачами. Реактивний двигун може працювати в декількох режимах, що робить ракету добре керованою і гнучкою. У поєднанні з адаптацією до ручного управління такий боєприпас може бути застосований проти повільних цілей, таких як ударні вертольоти РФ.

Нагадаємо, що Україна отримала важкі авіабомби JDAM-ER. Це нова американська розробка.

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