В Иране изобрели реактивный дрон-охотник на самолеты: применим ли опыт для Украины (видео)

Американские специалисты пришли к выводу, что захваченная ракета предназначена для поражения воздушных целей. Вероятно, опираясь на документацию, изделию присвоили лаконичное название "358 SAM", или "зенитная ракета 358".

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Дебютный запуск загадочной ракеты 358 состоялся в опустошенной гражданской войной Йемене. С начала войны шесть из восьми йеменских бригад ПВО были "захвачены" или самовольно встали на сторону хуситов, что позволило повстанцам организовать мощное прикрытие наземных сил. Об этом пишет портал Militarnyi.

Зенитные части бывших йеменских войск были оснащены достаточно опасными советскими системами "Куб", "Стрела-10", С-125, а также более старыми С-75. Они могли стать серьезным препятствием, поэтому началом вторжения в Йемен стала массированная воздушная операция, приоритетом которой было уничтожение вражеских средств ПВО.

Для нанесения ударов Арабская коалиция развернула более сотни истребителей, которые за месяц совершили более 2500 боевых вылетов. Наибольшие скопления зенитных средств на захваченной авиабазе вблизи столицы Сана и нескольких бывших частей ВС Йемена были уничтожены во время налетов в первые дни.

Горящий радар зенитного комплекса С-125 в Йемене, 28 марта 2015 года.

Хуситы остро нуждались в средствах, которые бы защитили небо от коалиционной авиации, но физически не могли получить контрабандными путями полноценные зенитные ракетные комплексы из Ирана.

Необходимое решение появилось в 2019 году: вечером 20 августа американский дрон MQ-9 Reaper сбили над провинцией Дамар в Йемене. Спикер хуситов Яхья Сария сообщил, что беспилотник сбила ракета, которую изготовили местные.

Ситуация прояснилась три месяца спустя, когда американский военно-морской флот перехватил партию контрабандного вооружения в Аравийском море. Предназначенный для йеменских хуситов груз, кроме привычного оружия, содержал три ракеты неизвестного назначения.

Исследовав элементы ракеты и общую конструкцию, американские специалисты пришли к выводу, что захваченная ракета предназначена для поражения воздушных целей. Вероятно, опираясь на документацию, изделию было присвоено лаконичное название "358 SAM", или "зенитная ракета 358".

Захваченный образец иранской ракеты 358

Новым зенитным комплексом оказался иранский боражирующий боеприпас с реактивным жидкотопливным двигателем и инфракрасной головкой самонаведения, не требующей подсветки целей сложными радиолокационными системами. Компактная ракета могла запускаться из примитивной пусковой установки.

Платой за простоту конструкции стала невысокая дозвуковая скорость ракеты, а также сомнительная эффективность: для поражения цели ракета запускается в воздух, после чего начинает кружить, пока ГСН не захватит теплоконтрастную цель или в баках не закончится горючее.

Впрочем, иранская разработка стала действенным средством противовоздушной обороны, которым хуситы смогли нанести урон высотной авиации противника. Уже в следующем году боевики Ансар Аллах сбили разведывательно-ударный беспилотник CH-4В воздушных сил Саудовской Аравии.

Через два месяца хуситы сбили еще один CH-4В. Эти воздушные средства стали "первыми ласточками" в серии из почти десятка сбитых дронов в регионе. С тех пор были сбиты дроны аналогичного класса Wing Loong II, MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator.

Успех ракеты 358 в ассиметричной войне дал толчок к масштабированию. Используя простоту и компактность средства, Иран начал насыщать новым оружием союзные террористические группировки по всему миру. Уже через год ракета 358 использовалась в Сирии, готовые к применению образцы были найдены вблизи американской авиабазы ​​"Аль-Харир" в Ираке.

Возможности для Украины

Украинская армия переживает острый кризис армейских средств ПВО: в их основе — ПЗРК и остатки советских "Стрела-10" и "Оса", которые не способны полноценно защитить войска на передовой. Главной причиной этого явления стала активная работа российских расчетов БПЛА, занимающихся поиском и поражением важных целей с помощью баражирующих дронов.

Иранский опыт может частично возместить потребности Сил обороны. Реактивный барражирующий боеприпас может работать на большие расстояния без габаритных пусковых установок и дорогостоящих радаров. Их размещение и дежурство могут быть незаметными для врага.

У концепции ракеты 358 есть ряд преимуществ перед традиционными зенитными перехватчиками. Реактивный двигатель может работать в нескольких режимах, что делает ракету хорошо управляемой и гибкой. В сочетании с адаптацией к ручному управлению такой боеприпас может быть применен против медленных целей, таких как ударные вертолеты РФ.

Напомним, что Украина получила тяжелые авиабомбы JDAM-ER. Это новая американская разработка.

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