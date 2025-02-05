12 млн грн за паливні резервуари: у Кіровоградській області судитимуть командира в/ч, — ДБР

За даними відомства, співробітник військової частини не перевірив зміну суми в договорі, що спричинило збиток для держбюджету.

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Співробітники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Кіровоградської області, через дії якого бюджет недорахувався майже 12 млн гривень. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

На оголошений військовою частиною тендер на закупівлю паливних резервуарів подали заявки три учасники. Переможцем обрали приватне підприємство, яке запропонувало найменшу ціну.

"Але після укладення договорів комерсанти в документації штучно завищили вартість продукції. Посадовець військової частини не перевірив зміну суми в договорі. Таким чином, загальний розмір збитків державі сягнув майже 12 млн гривень", — зазначається в публікації.

Фото, опубліковане ДБР

Чиновника обвинувачують у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Вживаються заходи щодо відшкодування збитків. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Хмельницький військком і ЗМІ повідомили про інцидент у ТЦК Кам'янця-Подільського.

Також повідомлялося, що в Україні відібрали водійські права за порушення правил військового обліку.