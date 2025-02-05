12 млн грн за топливные резервуары: в Кировоградской области будут судить командира в/ч, — ГБР

По данным ведомства, сотрудник воинской части не проверил изменение суммы в договоре, что повлекло убыток для госбюджета.

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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира одной из военных частей Кировоградской области, из-за действий которого бюджет недосчитался почти 12 млн гривен. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

На объявленный воинской частью тендер на закупку топливных резервуаров подали заявки три участника. Победителем выбрали частное предприятие, предложившее наименьшую цену.

"Но после заключения договоров коммерсанты в документации искусственно завысили стоимость продукции. Чиновник воинской части не проверил изменение суммы в договоре. Таким образом, общий размер ущерба государству достиг почти 12 млн гривен",— отмечается в публикации.

Фото, опубликованное ГБР

Чиновник обвиняется в небрежном отношении к службе, повлекшем тяжелые последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Принимаются меры по возмещению ущерба. Санкция статьи предполагает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что Хмельницкий военком и СМИ сообщили об инциденте в ТЦК Каменец-Подольского.

Также сообщалось, что в Украине отобрали водительские права за нарушение правил воинского учета.