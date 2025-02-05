В Украине отобрали водительские права из-за нарушения воинского учета: детали судебных дел

Граждане не могут узнать о том, планирует ли ТЦК лишить их права вождения автомобилем, пояснила адвокат Валентина Слободянюк.

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Терцентры комплектования (ТЦК) с осени 2024 года начали обращаться в суд в отношении граждан, нарушивших правила воинского учета. При этом суды приняли пока только одно решение, которым ограничили право на вождение авто. О том, сколько насчитали обращений ТЦК и почему так мало положительных решений, написали на портале "Опендатабот".

На портале рассказали о судебных решениях по ограничению прав граждан из-за правонарушений, на которые жалуются ТЦК. В Государственном реестре обнаружили 41 такой случай. Причина обращений — нарушение правил воинского учета. Возможное наказание, о котором просили военкомы — временное ограничение права на вождение автомобилем. Как выяснилось, есть только одно положительное решение по делу, рассказали аналитики.

Согласно решению суда, мужчина ограничен в правах, пока не выполнит требования терцентра комплектования, касающиеся воинского учета. Есть еще один вариант — если военкомы согласятся отозвать иск, указывают на "Опендатабот".

Суд и ТЦК — детали

Остальные дела судьи вернули, говорится в статье. Причина таких решений — ТЦК не платили судебный сбор, свидетельствуют материалы дела. При этом объясняется, что на оплату и предоставление соответствующих документов дается пять дней.

Адвокат Валентина Слободянюк объяснила, почему военкомы не доводят до конца дела об ограничении прав. По ее словам, в 2024 году в бюджеты ТЦК не заложили расходы на судебный сбор. Поэтому деньги не платятся, а суды не завершают разбирательства. Также она предупредила, что в новом году все изменится и возвратов уже не будет.

"В 2025 году такая статья расходов должна была бы появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах", — сказала она.

Также адвокат отметила, что граждане не могут узнать, являются ли фигурантами описанных судебных разбирательств. Причина такой ситуации — дела обезличены, то есть имя не указывается: человек не знает о ситуации и ему не сообщают. Единственный способ получить информацию — через судебные услуги приложения "Дія" или через кабинет в системе Есуд, добавила она.

На инфографике видим, что есть два периода, когда суды рассматривали дела о нарушении учета. Это ноябрь (7 шт.) и декабрь (34 шт.) 2024 года.

Суд и ТЦК — инфографика по правам об ограничении прав водителя Фото: Опэндатабот

Отметим, Фокус ранее писал о других судебных делах, в которых фигурировали терцентры. Например, в мае 2024 года огласили приговор мужчине, который жаловался на насилие со стороны работников ТЦК. Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации и ему дали три года тюрьмы с испытательным сроком 1 год.

Напоминаем, 3 февраля в суде города Пирятина Полтавской области рассматривали дело нападавшего на военного ТЦК. Между тем в январе юрист рассказал о массовых обжалованиях штрафов, наложенных за нарушение правил воинского учета.