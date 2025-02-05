В Україні відібрали водійські права через порушення військового обліку: деталі судових справ

Громадяни не можуть дізнатись про те, чи планує ТЦК позбавити їх права водіння автомобілем, пояснила адвокатка Валентина Слободянюк.

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Терцентри комплектування (ТЦК) з осені 2024 року почали звертатись до суду щодо громадян, які порушили правила військового обліку. При цьому суди прийняли поки що лише одне рішення, яким обмежили право на водіння авто. Про те, скільки нарахували звернень ТЦК та чому так мало позитивних рішень, написали на порталі "Опендатабот".

На порталі розповіли про судові рішення щодо обмеження прав громадян через правопорушення, на які скаржаться ТЦК. У Державному реєстрі виявили 41 такий випадок. Причина звернень — порушення правил військового обліку. Можливе покарання, про яке просили військкоми — тимчасове обмеження права на водіння автомобілем. Як з'ясувалось, є лише одне позитивне рішення у справі, розповіли аналітики.

Відповідно до рішення суду, чоловік обмежений у правах, доки не виконає вимоги терцентру комплектування, які стосуються військового обліку. Є ще один варіант — якщо військкоми погодяться відкликати позов, вказують на "Опендатабот".

Суд і ТЦК — деталі

Решту справ судді повернули, ідеться у статті. Причина таких рішень — ТЦК не сплачували судовий збір, свідчать матеріали справи. При цьому пояснюється, що на оплату і надання відповідних документів надається п'ять днів.

Адвокатка Валентина Слободянюк пояснила, чому військкоми не доводять до кінця справи про обмеження прав. З її слів, у 2024 році у кошториси ТЦК не заклали витрати на судовий збір. Тому гроші не сплачуються, а суди не завершують розгляди. Також вона попередила, що у новому році все зміниться і повернень вже не буде.

"У 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах", — сказала вона.

Також адвокатка зауважила, що громадяни не можуть дізнатись, чи є фігурантами описаних судових розглядів. Причина такої ситуації — справи знеособлені, тобто ім'я не вказується: людина не знає про ситуацію і їй не повідомляють. Єдиний спосіб отримати інформацію — через судові послуги застосунку "Дія" або через кабінет в системі Єсуд, додала вона.

На інфографіці бачимо, що є два періоди, коли суди розглядали справи про порушення обліку. Це листопад (7 шт.) та грудень (34 шт.) 2024 року.

Суд і ТЦК - інфографіка щодо прав про обмеження прав водія Фото: Опендатабот

Зазначимо, Фокус раніше писав про інші судові справи, у яких фігурували терцентри. Наприклад, у травні 2024 року оголосили вирок чоловіку, який скаржився на насильство з боку працівників ТЦК. Чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації і йому дали три роки в'язниці з іспитовим терміном 1 рік.

Нагадуємо, 3 лютого в суді міста Пирятина Полтавської області розглядали справу нападника на військового ТЦК. Тим часом у січні юрист розповів про масові оскарження штрафів, накладених через порушення правил військового обліку.