США збираються представити мирний план Трампа наступного тижня, — Bloomberg

За словами журналістів, план передбачає заморожування конфлікту, за якого окуповані території не матимуть певного статусу. Україні надаються гарантії безпеки, які мають не допустити повторної агресії ЗС РФ.

Related video

Союзники США очікують, що адміністрація президента Дональда Трампа представить довгоочікуваний план з припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, яка відбудеться наступного тижня. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

План представить спецпредставник по Україні Кейт Келлогг на конференції 14-16 лютого в столиці німецької провінції Баварія. Це станеться за тиждень до третьої річниці початку повномасштабного вторгнення в Україну. Повідомлення і коментарі Келлогга та інших за останні тижні вказують на план того, що союзники Трампа назвали "миром через силу", зазначають журналісти.

Мирний план Трампа: що включає

До нього потенційно входять потенційне заморожування конфлікту, за якого окуповані російськими військами території України не матимуть певного статусу. При цьому Україні надаються гарантії безпеки, які мають захистити від повторної агресії Росії.

Келлог дав зрозуміти, що США хотіли б, щоб вибори в Україні відбулися після того, як буде оголошено режим припинення вогню. Відставний генерал підтвердив плани відвідати конференцію у Мюнхені.

Кіт Келлог підтвердив плани відвідати зустріч у Мюнхені

"Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", — пояснив Келлог у пості в соцмережі X.

Нагадаємо, що, за даними NBC, у Білому домі спостерігається розкол через мирні переговори та способи тиску на Путіна.

Також повідомлялося про те, як країни застосовуватимуть ядерну зброю. Ядерна зброя РФ, згідно з договором, вважається важливим фактором запобігання військовим конфліктам.