США собираются представить мирный план Трампа на следующей неделе, — Bloomberg

По словам журналистов, план предусматривает замораживание конфликта, при котором у оккупированных территорий не будет определенного статуса. Украине предоставляются гарантии безопасности, которые должны не допустить повторной агрессии ВС РФ.

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Союзники США ожидают, что администрация президента Дональда Трампа представит долгожданный план по прекращению войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, которая состоится на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

План представит спецпредставитель по Украине Кейт Келлогг на конференции 14-16 февраля в столице немецкой провинции Бавария. Это произойдет спустя неделю до третьей годовщины начала полномасштабного вторжения в Украину. Сообщения и комментарии Келлогга и других за последние недели указывают на план того, что союзники Трампа назвали "миром через силу", отмечают журналисты.

Мирный план Трампа: что включает

В него потенциально входят потенциальное замораживание конфликта, при котором у оккупированных российскими войсками территории Украины не будет определенного статуса. При этом Украине предоставляются гарантии безопасности, которые должны защитить от повторной агрессии России.

Келлог дал понять, что США хотели бы, чтобы выборы в Украине состоялись после того, как будет объявлен режим прекращения огня. Отставной генерал подтвердил планы посетить встречу в Мюнхене.

Кит Келлог подтвердил планы посетить встречу в Мюнхене

"Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами", — объяснил Келлог в посте в соцсети X.

Напомним, что, по данным NBC, в Белом доме наблюдается раскол из-за мирных переговоров и способов давления на Путина.

Также сообщалось о том, как страны будут применять ядерное оружие. Ядерное оружие РФ, согласно договору, считается важным фактором предотвращения военных конфликтов.