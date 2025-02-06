Як шведський гранатомет NLAW зарекомендував себе в Україні як убивця танків, — дослідження

NLAW наступного покоління від шведського концерну Saab видається грізним рішенням, яке полегшує навантаження на піхотні війська. Портативну систему із захистом від перешкод і вагою всього 12,5 кг може легко переносити один солдат.

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Серед тенденцій у сучасній війні виділяється одна: солдати на землі залишаються незамінними для захисту і забезпечення безпеки території. Попри те, що місії з використанням БПЛА стають дедалі важливішими, більшість військ, чи то піхота, чи то спецпризначенці, чи то морська піхота, продовжують пересуватися пішки, щоб забезпечити тактичні позиції. Про це пише Army Recognition.

Водночас основні бойові танки стали силою в сучасних конфліктах, що домінує, попри виклик, кинутий появою дронів. Оснащені складною зброєю і контрзаходами, ця бронетехніка здатна знищувати цілі будівлі. Але такі системи, як гранатомет NLAW, змінюють становище.

Легка протитанкова зброя наступного покоління NLAW від шведського концерну Saab видається грізним рішенням, яке полегшує навантаження на піхотні війська. Портативну систему із захистом від перешкод і вагою всього 12,5 кг може легко переносити один солдат. Завдяки 500-мм бронебійній боєголовці NLAW одним пострілом може знищити добре захищені танки.

Гранатомет NLAW

Грнатомет NLAW

Велика Британія була однією з перших країн, які поставили системи NLAW в Україну. Це легка та одноразова система виявилася особливо придатною для потреб Сил оборони України, які стикаються з російськими танками й бронетехнікою.

дальність дії гранатомета — від 20 до 800 метрів;

пробиває важку броню;

довів ефективність у міських боях і районах, де російські танки намагалися маневрувати;

Хоча цей гранатомет не може внести перелом у війну, все ж він зіграв вирішальну роль у захисті української території та надав військам потужний протитанковий потенціал. Автори публікації зазначають, що однією з головних сильних сторін NLAW є бойова дальність від 20 до 800 метрів, що робить його винятково універсальною протитанковою зброєю, ідеальною для ближнього і середнього бою проти броньованих цілей.

"Але його можливості виходять за рамки простого фронтального ураження: NLAW також може нейтралізувати частково замаскований танк. Оператору потрібно просто націлитися на відкриту частину танка, наприклад, антену, і вистрілити. Потім ракета пролітає на один метр вище за лінію прицілювання і вражає танк зверху", — йдеться в публікації.

NLAW також ефективний, коли на лінії прямої видимості є перешкоди — інші транспортні засоби, джерела тепла або лінії електропередач. Система використовує метод прогнозованого наведення по лінії прямої видимості, керований магнітними та оптичними датчиками, що дає змогу ракеті точно спрямовуватися в ціль. Оператору потрібно всього кілька секунд, щоб прицілитися перед пострілом.

"Уявіть собі сценарій, коли оператору потрібно націлитися на танк за 200 метрів, але машина, що горить, розташована за 50 метрів між оператором і ціллю. У цьому випадку оператор просто налаштовує відстань прицілювання на 200 метрів. Ракета пролетить над першою машиною, а потім почне пошук наміченої цілі", — пояснили автори.

Режим прямої атаки (DA) NLAW призначений для нейтралізації таких цілей, як вантажівки, автобуси або вертольоти. Це особливо ефективно для міських боїв, де військам може знадобитися діяти зсередини будівель.

Журналісти вважають, що якщо розмістити NLAW на дроні, це буде дуже потужна зброя проти сучасних танків. Поєднання мобільності та точності NLAW дасть змогу атакувати танки з несподіваних кутів. Удари можуть завдаватися по вразливих місцях, таких як дахи танків, де броня тонша.

Хай там як, жодна зброя не може змінити баланс сил на полі бою — необхідна комплексна стратегія, яка враховувала б різні змінні та контрзаходи.

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