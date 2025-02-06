Как шведский гранатомет NLAW зарекомендовал себя в Украине в качестве убийцы танков, — исследование

NLAW следующего поколения от шведского концерна Saab представляется грозным решением, которое облегчает нагрузку на пехотные войска. Портативную систему с защитой от помех и весом всего 12,5 кг может легко переносить один солдат.

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Среди тенденций в современной войне выделяется одна: солдаты на земле остаются незаменимыми для защиты и обеспечения безопасности территории. Несмотря на то, что миссии с использованием БПЛА становятся все более важными, большинство войск, будь то пехота, спецназ или морская пехота, продолжают передвигаться пешком, чтобы обеспечить тактические позиции. Об этом пишет Army Recognition.

Вместе с тем основные боевые танки стали доминирующей силой в современных конфликтах, несмотря на вызов, брошенный появлением дронами. Оснащенные сложным оружием и контрмерами, эта бронетехника способна уничтожать целые здания. Но такие системы, как гранатомет NLAW, меняют положение.

Легкое противотанковое оружие следующего поколения NLAW от шведского концерна Saab представляется грозным решением, которое облегчает нагрузку на пехотные войска. Портативную систему с защитой от помех и весом всего 12,5 кг может легко переносить один солдат. Благодаря 500-мм бронебойной боеголовке NLAW одним выстрелом может уничтожить хорошо защищенные танки.

Гранатомет NLAW

Грнатомет NLAW

Великобритания была одной из первых стран, поставивших системы NLAW в Украину. Это легкая и одноразовая система оказалась особенно подходящей для нужд Сил обороны Украины, сталкивающихся с российскими танками и бронетехникой.

дальность действия гранатомета — от 20 до 800 метров;

пробивает тяжелую броню;

доказал эффективность в городских боях и районах, где российские танки пытались маневрировать;

Хотя этот гранатомет не может внести перелом в войну, все же он сыграл решающую роль в защите украинской территории и предоставил войскам мощный противотанковый потенциал.

Авторы публикации отмечают, что одной из главных сильных сторон NLAW является боевая дальность от 20 до 800 метров, что делает его исключительно универсальным противотанковым оружием, идеальным для ближнего и среднего боя против бронированных целей.

"Но его возможности выходят за рамки простого фронтального поражения: NLAW также может нейтрализовать частично замаскированный танк. Оператору нужно просто нацелиться на открытую часть танка, например, антенну, и выстрелить. Затем ракета пролетает на один метр выше линии прицеливания и поражает танк сверху", — говорится в публикации.

NLAW также эффективен, когда на линии прямой видимости есть препятствия — другие транспортные средства, источники тепла или линии электропередач. Система использует метод прогнозируемого наведения по линии прямой видимости, управляемый магнитными и оптическими датчиками, что позволяет ракете точно направляться в цель. Оператору нужно всего несколько секунд, чтобы прицелиться перед выстрелом.

"Представьте себе сценарий, когда оператору нужно нацелиться на танк в 200 метрах, но горящая машина находится в 50 метрах между оператором и целью. В этом случае оператор просто настраивает расстояние прицеливания на 200 метров. Ракета пролетит над первой машиной, а затем начнет поиск намеченной цели", — объяснили авторы.

Режим прямой атаки (DA) NLAW предназначен для нейтрализации таких целей, как грузовики, автобусы или вертолеты. Это особенно эффективно для городских боев, где войскам может потребоваться действовать изнутри зданий.

Журналисты считают, что если разместить NLAW на дроне, это будет очень мощное оружие против современных танков. Сочетание мобильности и точности NLAW позволит атаковать танки с неожиданных углов. Удары могут наноситься по уязвимым местам, таким как крыши танков, где броня тоньше.

Как бы то ни было, ни одно оружие не может изменить баланс сил на поле боя — необходима комплексная стратегия, которая учитывала бы различные переменные и контрмеры.

Напомним, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000.

Также сообщалось, что, по данным российских СМИ, ВСУ на технике НАТО пошли в наступление в Курской области.