Яким буде наступний крок Кім Чен Ина після відступу північнокорейців в Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, серед експертів мало хто сумнівається, що північнокорейці повернуться на передову, ймовірно, після перегрупування, перепідготовки або ротації свіжих військ.

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Але через кілька тижнів після того, як війська КНДР зникли з поля бою, можливо, через важкі втрати, виникають питання щодо того, що північнокорейський лідер може зробити далі. Про це пише Newsweek.

Спостерігачі припускають, що Кім Чен Ин триматиметься ближче до ключового союзника — російського президента Володимира Путіна. І також, можливо, до китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Хай там як, хоча Кім не розкривав свої політичні карти, серед експертів мало хто сумнівається, що північнокорейці повернуться на передову, ймовірно, після перегрупування, перепідготовки або ротації свіжих військ.

На даному етапі, ймовірно, для Пхеньяна має сенс продовжувати підтримувати військові зусилля Росії, особливо в давніх спробах Москви вибити українські війська з Курської області.

"Північна Корея, ймовірно, не бачить великого ризику у своїй підтримці вторгнення Росії в Україну", — сказав Брайден Сперлінг, старший науковий керівник з оборони та безпеки в європейському відділенні Rand Corporation.

"Ми бачимо це в тому, як вони безпосередньо роблять внесок у сухопутні війська, як жодна інша держава по обидва боки війни", — сказав Сперлінг.

Кім відправив до Росії приблизно 12 000 північнокорейських солдатів, згідно з осінніми доповідями розвідки. За оцінками України, приблизно половина з цього числа була вбита або поранена.

"Їхня мілітаризація означає, що вони можуть зробити свій внесок у виснажливу війну, в якій загрузла Росія, а саме кількість, а не якість особового складу та обладнання", — додав Сперлінг.

Україна зазвичай описувала цих солдатів, багато з яких були навчені як спецпідрозділи Пхеньяну, як кинутих у бій хвилями піхотних атак. Але, за даними українських джерел, північнокорейці не були помічені в бою з перших тижнів січня. Пхеньян тепер, імовірно, стурбований великою кількістю втрат і побоюється, що більше бійців можуть потрапити в полон ЗСУ, сказав Семюел Рамані з RUSI.

Полковник Олександр Кіндратенко, представник українських ССО, сказав, що північнокорейці, які воюють у Курську, не мали великого досвіду у війні з використанням безпілотників. Вони знімали захисну броню, щоб швидко і хаотично йти від дронів. Північна Корея, ймовірно, стурбована своєю непідготовленістю до сучасної війни з використанням БПЛА, сказав Рамані.

Ендрю Йео, старший науковий співробітник Центру досліджень азійської політики Центру Брукінгського інституту у Вашингтоні, очікує певного зрушення на тактичному фронті.

"І Росія, і Північна Корея можуть більше виграти, ніж втратити від своїх відносин зараз", — додав Сперлінг.

Він додав, що за надання особового складу Пхеньян може запросити у Росії більш сучасне обладнання, наприклад, авіацію, підводні човни, керовані бомби та ракети.

Нагадаємо, що, за даними Reuters, точність балістики КНДР несподівано помітно зросла.

Також повідомлялося, що експерти прокоментували заяву України про те, що на передовій уже застосовується лазерна зброя.