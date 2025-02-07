Каким будет следующий шаг Ким Чен Ына после отступления северокорейцев в Украине, — СМИ

По словам журналистов, среди экспертов мало кто сомневается, что северокорейцы вернутся на передовую, вероятно, после перегруппировки, переподготовки или ротации свежих войск.

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Но спустя несколько недель после того, как войска КНДР исчезли с поля боя, возможно, из-за тяжелых потерь, возникают вопросы относительно того, что северокорейский лидер может сделать дальше. Об этом пишет Newsweek.

Наблюдатели предполагают, что Ким Чен Ын будет держаться ближе к ключевому союзнику — российскому президенту Владимиру Путина. И также, возможно, к китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Как бы то ни было, хотя Ким не раскрывал свои политические карты, среди экспертов мало кто сомневается, что северокорейцы вернутся на передовую, вероятно, после перегруппировки, переподготовки или ротации свежих войск.

На данном этапе, вероятно, для Пхеньяна имеет смысл продолжать поддерживать военные усилия России, особенно в давних попытках Москвы выбить украинские войска из Курской области.

"Северная Корея, вероятно, не видит большого риска в своей поддержке вторжения России в Украину", — сказал Брайден Сперлинг, старший научный руководитель по обороне и безопасности в европейском отделении Rand Corporation.

"Мы видим это в том, как они напрямую вносят вклад в сухопутные войска, как ни одно другое государство по обе стороны войны", — сказал Сперлинг.

Ким отправил в Россию примерно 12 000 северокорейских солдат, согласно осенним докладам разведки. По оценкам Украины, примерно половина из этого числа была убита или ранена.

"Их милитаризация означает, что они могут внести свой вклад в изнурительную войну, в которой погрязла Россия, а именно количество, а не качество личного состава и оборудования", — добавил Сперлинг.

Украина обычно описывала этих солдат, многие из которых были обучены как спецназ Пхеньяна, как брошенных в бой волнами пехотных атак.

Но, по данным украинских источников, северокорейцы не были замечены в бою с первых недель января. Пхеньян теперь, вероятно, обеспокоен большим количеством потерь и опасается, что больше бойцов могут попасть в плен ВСУ, сказал Сэмюэл Рамани из RUSI.

Полковник Александр Киндратенко, представитель украинских ССО, сказал, что северокорейцы, сражающиеся в Курске, не имели большого опыта в войне с использованием беспилотников. Они снимали защитную броню, чтобы быстро и хаотично уходить от дронов. Северная Корея, вероятно, обеспокоена своей неподготовленностью к современной войне с использованием БПЛА, сказал Рамани.

Эндрю Йео, старший научный сотрудник Центра исследований азиатской политики Брукингского института в Вашингтоне, ожидает некоторого сдвига на тактическом фронте.

"И Россия, и Северная Корея могут больше выиграть, чем потерять от своих отношений в настоящий момент", — добавил Сперлинг.

Он добавил, что за предоставление личного состава Пхеньян может запросить у России более современное оборудование, например, авиацию, подводные лодки, управляемые бомбы и ракеты.

Напомним, что, по данным Reuters, точность баллистики КНДР неожиданно заметно выросла.

Также сообщалось, что эксперты прокомментировали заявление Украины о том, что на передовой уже применяется лазерное оружие.