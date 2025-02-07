ЗМІ показали трофейний російський БТР-82АМ на озброєнні 40-ї бригади (фото)

Російський БТР-82АМ являє собою глибоку модернізацію БТР-80. З оновленою баштою і гарматою 2А72 калібру 30 мм.

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Бійці з 40-ї бригади берегової оборони застосовують на передовій трофейний російський БТР-82АМ. Про це повідомляють у Telegram-каналі In Factum.

Ця російська бронетехніка являє собою глибоку модернізацію БТР-80. З оновленою баштою і гарматою 2А72 калібру 30 мм. бронетранспортер розроблений і випускається "Арзамаським машинобудівним заводом" у РФ.

Бойова машина перебуває на озброєнні чотирьох країн: України (трофейні), Азербайджану, Казахстану і Росії, і застосовувалася, крім війни в Україні, також у Сирії.

Характеристики БТР-82АМ

екіпаж — 3 особи;

десант — 7;

основне озброєння: гармата 30 мм 2А72;

додаткове озброєння: кулемет ПКТ калібру 7,62 мм;

двигун — КАМАЗ-740.14-300;

швидкість — 100 км/год.

Нагадаємо, що, за даними естонської розвідки, після успіху в Донецькій області в Росії вирішили реорганізовувати збройні сили.

Також повідомлялося про те, чим збивали російський КАБ на Запоріжжі. У Повітряних силах зазначили, що КАБи ЗС РФ збивалися і раніше, але були проблеми щодо часу реакції та ціни застосування. Але зараз уже є рішення, завдяки якому збивати їх зможуть частіше.