ЗМІ показали трофейний російський БТР-82АМ на озброєнні 40-ї бригади (фото)
Російський БТР-82АМ являє собою глибоку модернізацію БТР-80. З оновленою баштою і гарматою 2А72 калібру 30 мм.
Бійці з 40-ї бригади берегової оборони застосовують на передовій трофейний російський БТР-82АМ. Про це повідомляють у Telegram-каналі In Factum.
Ця російська бронетехніка являє собою глибоку модернізацію БТР-80. З оновленою баштою і гарматою 2А72 калібру 30 мм. бронетранспортер розроблений і випускається "Арзамаським машинобудівним заводом" у РФ.
Бойова машина перебуває на озброєнні чотирьох країн: України (трофейні), Азербайджану, Казахстану і Росії, і застосовувалася, крім війни в Україні, також у Сирії.
Характеристики БТР-82АМ
- екіпаж — 3 особи;
- десант — 7;
- основне озброєння: гармата 30 мм 2А72;
- додаткове озброєння: кулемет ПКТ калібру 7,62 мм;
- двигун — КАМАЗ-740.14-300;
- швидкість — 100 км/год.
Нагадаємо, що, за даними естонської розвідки, після успіху в Донецькій області в Росії вирішили реорганізовувати збройні сили.
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