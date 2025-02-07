СМИ показали трофейный российский БТР-82АМ на вооружении 40-й бригады (фото)

Российский БТР-82АМ предоставляет собой глубокую модернизацию БТР-80. С обновленной башней и пушкой 2А72 калибра 30 мм.

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Бойцы из 40-й бригады береговой обороны применяют на передовой трофейный российский БТР-82АМ. Об этом сообщается в Telegram-канале In Factum.

Эта российская бронетехника предоставляет собой глубокую модернизацию БТР-80. С обновленной башней и пушкой 2А72 калибра 30 мм. бронетранспортер разработан и выпускается "Арзамасским машиностроительным заводом" в РФ.

Боевая машина находится на вооружении четырех стран: Украины (трофейные), Азербайджана, Казахстана и России, и применялась, помимо войны в Украине, также в Сирии.

Характеристики БТР-82АМ

экипаж — 3 человека;

десант — 7;

основное вооружение: пушка 30 мм 2А72;

дополнительное вооружение: пулемет ПКТ калибра 7,62 мм;

двигатель — КАМАЗ-740.14‑300;

скорость — 100 км/ч.

Напомним, что, по данным эстонской разведки, после успеха в Донецкой области в России решили реорганизовывать вооруженные силы.

Также сообщалось о том, чем сбивали российский КАБ на Запорожье. В Воздушных силах отметили, что КАБы ВС РФ сбивались и прежде, но имелись проблемы по части времени реакции и цене применения. Но сейчас уже есть решение, за счет которого сбивать их смогут чаще.