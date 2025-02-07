СМИ показали трофейный российский БТР-82АМ на вооружении 40-й бригады (фото)
Российский БТР-82АМ предоставляет собой глубокую модернизацию БТР-80. С обновленной башней и пушкой 2А72 калибра 30 мм.
Бойцы из 40-й бригады береговой обороны применяют на передовой трофейный российский БТР-82АМ. Об этом сообщается в Telegram-канале In Factum.
Эта российская бронетехника предоставляет собой глубокую модернизацию БТР-80. С обновленной башней и пушкой 2А72 калибра 30 мм. бронетранспортер разработан и выпускается "Арзамасским машиностроительным заводом" в РФ.
Боевая машина находится на вооружении четырех стран: Украины (трофейные), Азербайджана, Казахстана и России, и применялась, помимо войны в Украине, также в Сирии.
Характеристики БТР-82АМ
- экипаж — 3 человека;
- десант — 7;
- основное вооружение: пушка 30 мм 2А72;
- дополнительное вооружение: пулемет ПКТ калибра 7,62 мм;
- двигатель — КАМАЗ-740.14‑300;
- скорость — 100 км/ч.
Напомним, что, по данным эстонской разведки, после успеха в Донецкой области в России решили реорганизовывать вооруженные силы.
Также сообщалось о том, чем сбивали российский КАБ на Запорожье. В Воздушных силах отметили, что КАБы ВС РФ сбивались и прежде, но имелись проблемы по части времени реакции и цене применения. Но сейчас уже есть решение, за счет которого сбивать их смогут чаще.