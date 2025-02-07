Действенная тактика, которая будет чаще: чем сбивали российский КАБ на Запорожье

Бойцы Воздушных сил отметили, что российские КАБы сбивались и раньше, однако проблемы были во времени реакции и цене применения. Однако сейчас придумано решение, благодаря которому сбивать их можно будет чаще.

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В пятницу, 7 февраля, стало известно о сбитии Силами обороны российской управляемой авиационной бомбы в пригороде Запорожья. Эту информацию подтвердили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, добавив, что это не первый случай. В профильном авиационном украинском Telegram-канале "Соняшник" бойцы ВС ВСУ отметили, что некоторые украинские зенитчики сбивали российские дальнобойные бомбы с помощью ЗУ-23-2.

"Напоминаю, умелые руки казаков сбивали КАБы с ЗУ-23-2. Поэтому мы и раньше это могли, но было трудно, опасно и малоэффективно, однако мы растем", — говорится в сообщении.

Там добавили, что проблем с обнаружением КАБов не было никогда. Чтобы распознать падающую бомбу достаточно просто наблюдать за меткой цели. Когда она поделится на две точки с разной скоростью и размером, ее можно увидеть даже через советские радары.

"Проблемы заключались во времени реакции и цене применения, потому что из пушек эффективная дальность стрельбы не велика, а ракетами дорого", — добавили там.

В сообщении также идет речь об определенной тактике и очевидно определенное украинское решение, которое будет постепенно масштабироваться.

Обозреватели Defence Express добавляют, что использование зенитной артиллерии для таких — это прагматичное решение точечной защиты, потому что она имеет эффективность до 2,5 километров. Сейчас существует ряд решений, который позволяет модернизировать, автоматизировать эти зенитные системы и решить вопрос зависимости точности от мастерства зенитчика.

Напомним, 7 февраля стало известно, что украинские защитники накануне с помощью экспериментального оружия смогли сбить управляемую авиабомбу, которую запустили ВС РФ по Запорожью. Цель была поражена, но обломки упали на грузовик в окрестностях Запорожья, в результате чего он получил повреждения.

Позже в Воздушных силах подтвердили сбитие российской управляемой авиабомбы в Запорожье. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что это уже не первый случай сбития такого средства авиационного поражения.