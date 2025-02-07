Дієва тактика, яка буде частіше: чим збивали російський КАБ на Запоріжжі

Бійці Повітряних сил зазначили, що російські КАБи збивались й раніше, однак проблеми були в часі реакції та ціні застосування. Однак нині придумане рішення, завдяки яким збивати їх можна буде частіше.

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В п'ятницю, 7 лютого, стало відомо про збиття Силами оборони російської керованої авіаційної бомби у передмісті Запоріжжя. Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах Збройних сил України, додавши, що це не перший випадок. В профільному авіаційному українському Telegram-каналі "Соняшник" бійці ПС ЗСУ зазначили, що деякі українські зенітники збивали російські далекобійні бомби за допомогою ЗУ-23-2.

"Нагадую, вмілі руки козаків збивали КАБи з ЗУ-23-2. Тож ми і раніше це могли, але було важко, небезпечно і малоефективно, проте ми ростем", — йдеться в повідомленні.

Там додали, що проблем з виявленням КАБів не було ніколи. Щоб розпізнати падаючу бомбу достатньо просто спостерігати за міткою цілі. Коли вона поділиться на дві точки з різною швидкістю і розміром, її можна побачити навіть через радянські радари.

"Проблеми заключались в часі реакції та ціні застосування, бо з гармат ефективна дальність стрільби не велика, а ракетами дорого", — додали там.

В повідомленні також йде мова про певну тактику та вочевидь певне українське рішення, яке буде поступово масштабуватись.

Оглядачі Defence Express додають, що використання зенітної артилерії для таких — це прагматичне рішення точкового захисту, бо вона має ефективність до 2,5 кілометрів. Нині існує ряд рішень який дозволяє модернізувати, автоматизувати ці зенітні системи та вирішити питання залежності точності від майстерності зенітника.

Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, що українські захисники напередодні за допомогою експериментальної зброї змогли збити керовану авіабомбу, яку запустили ЗС РФ по Запоріжжю. Ціль було уражено, але уламки впали на вантажівку на околицях Запоріжжя, внаслідок чого вона отримала пошкодження.

Пізніше у Повітряних силах підтвердили збиття російської керованої авіабомби у Запоріжжі. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження.